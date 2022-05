Parigi, un uomo lancia una torta di panna contro la Gioconda: fermato dalla sicurezza

Accade a Parigi nel museo del Louvre. Un vandalo ha macchiato di proposito la Gioconda lanciandole contro una torta alla panna.

Aveva commesso un atto vandalico contro la Gioconda, lanciandole una torta: è avvenuto al museo del Louvre dove l’autore del gesto è stato immediatamente fermato. Fortunatamente il dipinto non ha riportato danni grazie alla teca di vetro protettiva.

Can anybody translate what ole dude was saying as they where escorting him out?😂 pic.twitter.com/Uy2taZ4ZMm

