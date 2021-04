Il video del parrucchiere che si taglia i capelli in segno di solidarietà verso il cliente malato di cancro ha fatto il giro dei social

Una storia di sensibilità e solidarietà verso il prossimo arriva dalla Spagna. In un video, che ha fatto il giro dei social media, si vede un parrucchiere che decide di tagliarsi i capelli. Lo strano gesto ha però un motivo ben preciso.

Parrucchiere si taglia i capelli

In Spagna, nonostante le restrizioni dovute alla pandemia, i parrucchieri sono aperti. Così in un salone di Elche, non lontano da Alicante, entra un cliente un po’ speciale che chiede un taglio a Joel, il barbiere di turno. Mentre Joel taglia i capelli al cliente, lui si mette a piangere: è malato di cancro, ed è diventato triste a causa della perdita di capelli dovuta alle cure.

Così Joel Ortega, il barbiere che lavora nel salone, decide di tirargli su il morale in una maniera davvero particolare, che ha lasciato il cliente senza parole.

Come si vede nel video, il parrucchiere Joel decide di fare un gesto inaspettato: toglie il rasoio dalla testa del cliente per passarlo sulla sua. E così, senza esitare un secondo, inizia a radersi i capelli, davanti allo sguardo incredulo del cliente. Il ragazzo dapprima non capisce la situazione poi, una volta che Joel si è rasato completamente la testa, scoppia a piangere.

Il gesto di solidarietà di Joel

Il gesto di solidarietà del parrucchiere Joel Ortega è stato apprezzato dal popolo dei social: sono numerosi i commenti e i complimenti sotto al video, che ha raccolto centinaia di migliaia di visualizzazioni. Ma il parrucchiere Joel non cerca la fama, come riporta Good News Movement: avendo visto il suo cliente così triste per la perdita dei capelli, non ha esitato un attimo a fare lo stesso. Insomma, davvero un bel gesto di solidarietà. La stessa di cui tutti, in questo periodo, abbiamo bisogno.