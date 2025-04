Pasqua e Pasquetta in arrivo? Ecco dove trovare supermercati aperti il 20 e 21 aprile per la spesa dell’ultimo momento.

Anche durante le festività, la spesa non va in vacanza. Tra pranzi in famiglia, gite fuori porta e imprevisti dell’ultimo minuto, può capitare di dover correre al supermercato anche a Pasqua o Pasquetta. Ma quali negozi restano aperti domenica 20 e lunedì 21 aprile? Un utile promemoria per chi ha bisogno di fare rifornimenti, anche last minute.

Pasqua e Pasquetta, supermercati aperti: cosa sapere

Chi ha bisogno di fare la spesa durante le festività pasquali farebbe bene a verificare in anticipo orari e aperture, consultando i siti ufficiali delle catene o contattando il punto vendita più vicino. Le variazioni, infatti, dipendono dalla zona e dalle scelte locali.

Pasqua e Pasquetta, supermercati aperti il 20 e 21 aprile 2025: la lista completa

Aldi

Il gruppo tedesco conferma la chiusura totale nella giornata di Pasqua, mantenendo le serrande abbassate su tutto il territorio nazionale. Per lunedì di Pasquetta, invece, è prevista la riapertura di numerosi punti vendita, seppur con fasce orarie ridotte, generalmente comprese tra le 8:00 e le 20:00. È consigliabile verificare l’orario esatto sul sito ufficiale.

Bennet

Anche Bennet osserverà la chiusura completa domenica 20 aprile, seguendo una linea di rispetto della festività religiosa. L’attività riprenderà lunedì, con l’apertura di molti supermercati, ma gli orari potrebbero variare da un punto vendita all’altro. Per questo, l’azienda invita i clienti a consultare il portale web o l’app mobile prima di mettersi in viaggio.

Carrefour

La situazione per Carrefour è più articolata: mentre gran parte dei punti vendita resterà chiusa a Pasqua, lunedì 21 aprile sarà garantita l’apertura di numerosi negozi, in particolare quelli a marchio Carrefour Express, situati per lo più nei centri cittadini. Gli orari seguiranno il calendario festivo, con aperture solitamente più brevi rispetto ai giorni feriali.

Conad

La rete adotta un modello decentralizzato, lasciando libertà decisionale ai singoli gestori locali. Questo comporta una forte variabilità a livello territoriale: in alcune zone i supermercati Conad saranno operativi anche a Pasqua, mentre in altre rimarranno chiusi entrambe le giornate. Per Pasquetta, molte filiali riapriranno ma, anche in questo caso, con orari ridotti o modificati. È fortemente raccomandato controllare in anticipo tramite canali ufficiali.

Coop e Ipercoop

Le due insegne rappresentano un’eccezione rispetto alla chiusura diffusa: in determinate aree del Paese, alcuni punti vendita saranno aperti sia il giorno di Pasqua che il lunedì successivo, anche se con orari limitati, spesso solo al mattino o fino al primo pomeriggio. Le aperture dipendono dalle singole cooperative regionali.

Crai

Anche Crai adotta una gestione locale delle aperture, per cui la disponibilità dei servizi varia in base al territorio. In certe località, i supermercati resteranno chiusi in entrambe le giornate festive, mentre altrove sarà garantita l’operatività parziale o completa, sempre con orari rivisitati in base alla festività. Anche in questo caso, la verifica preventiva presso il punto vendita o online è fondamentale.

Anche per molte altre catene della grande distribuzione organizzata, il copione delle festività segue uno schema simile, con chiusure diffuse a Pasqua e riaperture limitate a Pasquetta, ma con alcune eccezioni da tenere d’occhio:

Despar, Pam Panorama, MD, Lidl, Pewex, Unes e U2

La maggior parte di questi marchi chiuderà i battenti domenica 20 aprile. Lunedì 21 aprile, invece, si prevede la riapertura di numerosi punti vendita, spesso con orario ridotto o festivo, generalmente fino al tardo pomeriggio. Vista la gestione autonoma a livello locale, si raccomanda di contattare direttamente il punto vendita di riferimento o consultare i canali ufficiali online per evitare sorprese.

Esselunga

Conferma una chiusura totale nella giornata di Pasqua, senza eccezioni. Tuttavia, alcuni negozi torneranno operativi il lunedì di Pasquetta, soprattutto nelle grandi città come Milano, Roma o Torino, con orari adattati al giorno festivo.

Famila e Il Gigante

Pur aderendo alla tendenza generale, prevedono alcune eccezioni per il 20 aprile: in determinate zone, infatti, alcuni supermercati potranno restare aperti anche domenica, spesso solo per mezza giornata o con orari particolarmente limitati. Lunedì, la gran parte delle filiali sarà operativa, anche se non con gli orari standard.

Iper

Anche in questo caso, la chiusura per Pasqua è quasi totale, ma numerosi punti vendita riapriranno lunedì 21 aprile, spesso con servizi ridotti e chiusura anticipata. Alcuni centri commerciali collegati agli ipermercati potrebbero seguire una programmazione autonoma, quindi è bene informarsi in anticipo.