Quando ci sono feste come quella di oggi, 25 aprile, una delle ricerche più frequenti in rete è quella relativa ai supermercati aperti. Vediamo dal nord al sul dell’Italia, quali sono le catene i cui punti vendita assicureranno il servizio.

Supermercati aperti il 25 aprile

Alcune catene di supermercati come Iper e Lidl, rimarranno aperte, poi ce ne sono alcune che effettueranno per l’occasione, degli orari straordinari.

Quella di giovedì 25 aprile è festa nazionale ma alcuni punti vendita rimarranno aperti, cosa che ha scatenato polemiche da parte dei sindacati, per via del rinnovo del contratto con Federdistribuzione.

Le principali sigle hanno proclamato uno stato di agitazione, ma nel dettaglio quali sono i supermercati aperti?

La Coop sarà aperta mezza giornata, così come Il Gigante, con eccezioni di alcune aperture per l’intera giornata.

Aperti anche i punti vendita Iper e i discount Lidl, così come alcuni negozi Crai, tuttavia le singole sedi prevedono orari differenti e per tutti i nomi che abbiamo citato, è importante consultare il sito aziendale di riferimento, per avere informazioni più precise.

Le aperture straordinarie del 25 aprile

Ci sono poi dei supermercati che normalmente rimangono chiusi nei giorni di festa ma eccezionalmente, effettueranno delle aperture straordinarie proprio per il 25 aprile.

Parliamo di Esselunga e di diversi punti vendita Famila. Anche in questo caso è importante consultare il sito del supermercato di interesse, per capire effettivamente l’orario di apertura e chiusura durante la festività, così da non fare il viaggio a vuoto e da poter “ripiegare” eventualmente, su un altro supermercato aperto nelle vicinanze.