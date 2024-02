25 Aprile, dove festeggerà Mattarella? Lo rende noto un comunicato della regione Toscana: "E' per me, per la giunta regionale e per tutta la Toscana una grande soddisfazione"

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella parteciperà alla celebrazione della Festa della Liberazione il 25 aprile a Civitella in Val di Chiana, provincia di Arezzo, come annunciato dalla Regione Toscana.

25 Aprile, dove lo festeggerà il presidente Mattarella

Il presidente della Regione, Eugenio Giani, esprime grande soddisfazione per questa decisione, sottolineando l’importanza simbolica dell’evento in una città che ha subito una terribile strage nazifascista. Civitella in Val di Chiana, insignita della medaglia d’oro al valor civile, rappresenta un luogo significativo per commemorare la lotta per la libertà e la democrazia.

Il sindaco di Civitella, Andrea Tavarnesi, accoglie la visita del Capo dello Stato come un segnale di vicinanza e solidarietà, specialmente nell’anno dell’80esimo Anniversario dell’Eccidio di Civitella, Cornia e San Pancrazio. Sottolinea l’importanza del 25 aprile come simbolo dei valori di giustizia, libertà e democrazia, ottenuti grazie al coraggio di coloro che resistettero all’occupazione e all’oppressione della dittatura.

Tavarnesi enfatizza l’eredità luminosa del 25 aprile 1945 e la necessità di preservare e rafforzare ogni giorno la libertà e la democrazia conquistate.

Infine, il sindaco riflette sulla storia del Paese, dalla Resistenza alla Ricostruzione, evidenziando l’impegno, il sacrificio e gli ideali che hanno contribuito a 79 anni di pace e alla costruzione dell’Unione Europea. Sottolinea che la pace e la libertà devono essere preservate attraverso un impegno costante, coinvolgendo anche le nuove generazioni per assicurarne la continuità.