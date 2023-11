Il segretario della Cgil, Maurizio Landini, e il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, hanno nuovamente ribadito che la manovra finanziaria elaborata dal Governo Meloni per il 2024 è una “manovra sbagliata”. Agli attacchi dei sindacati, tuttavia, l’esecutivo italiano sembra restare del tutto indifferente.

Landini e Bombardieri: “Manovra sbagliata”

I sindacati continuano scagliarsi contro il Governo e a contestare la manovra economica che l’esecutivo ha elaborato per il 2024. In particolare, il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ha tuonato che il documento elaborato dall’Italia “continua a essere una manovra sbagliata”. E ha aggiunto: “Il Governo non ha cambiato nulla e non ascolta la piazza”.

Sulla stessa scia, anche il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri. “Si conferma ancora una volta l’insensibilità alle tante richieste che vengono dalle piazze”, ha detto.

“Alla domanda se è vero o falso che fanno cassa sulle pensioni, non hanno risposto, come ci aspettavamo”, ha chiosato Bombardieri, fortemente deluso.

I dubbi dell’Ue

La manovra del Governo Meloni non è stata apprezzata neppure in Unione europea. Il documento finanziario elaborato dall’Italia è stato rimandato dal Consiglio Ue la scorsa settimana.

A proposito della manovra, il commissario all’Economia Paolo Gentiloni aveva sottolineato che la misura “non è pienamente in linea con le raccomandazioni del Consiglio” e che la “spesa è troppo alta”. Di conseguenza, la penisola è stata sollecitata a “intervenire sui suoi conti”.