Nuova allerta alimentare, ritirati alcuni lotti di una famosa marca di pasta dai supermercati: possibile presenza di corpi estranei.

Pasta ritirata dai supermercati per possibili corpi estranei: la marca

Dopo le mozzarelle e le crostatine, ora a essere richiamata dai supermercati è una nota marca di pasta, per la possibile presenza di corpi estranei all’interno della confezione.

Si tratta della pasta di semola di Gragnano Igp, venduta con il marchio Fior Fiore Coop. E’ la stessa Coop ad annunciare il ritiro della pasta dai propri supermercati. E’ bene notare che si tratta di un prodotto confezionati per la Coop e quindi si trova solamente nei supermercati del gruppo della grande distribuzione.

Pasta ritirata dai supermercati per possibili corpi estranei: il lotto interessato

Come detto la pasta di semola di Gragnano Igp è stata ritirata dai supermercati Coop per la possibile presenza di corpi estranei. Per l’esattezza di tratta del formato “calamari” confezionato in buste da 500 grammi. Il lotto interessato è il numero L251482 7. Il ritiro è a scopo precauzionale per la possibile presenza di frammenti di legno. Il richiamo riguarda i punti vendita Coop Alleanza 3.0, Unicoop Etruria e Coop Centro Italia, dove la pasta era in vendita. Il supermercato invita i clienti che hanno acquistato questo lotto a riportarlo indietro per ottenere il rimborso. Il numero da contattare per informazioni o dubbi è 800-805580. Già a inizio anno erano stati richiamati due lotti della confezione “calamari” della pasta di Gragnano Igp a marchio Fior Fiore Coop.