Patente e tessera elettorale sull’app IO: come funzioneranno

Verso un wallet digitale: è questa l'idea di Vittorio Colao. I primi documenti ad arrivare sull'app IO potrebbero essere patente e tessera elettorale.

Una transizione verso un wallet digitale

Il ministro per la Transizione Digitale, Vittorio Colao, è intervenuto durante la conferenza con la stampa estera tenutasi ieri – martedì 5 luglio – a Roma sul tema di un wallet della pubblica amministrazione.

Si tratterebbe di una sorta di portafoglio digitale, da collocare all’interno dell’app IO, che possa contenere dei QR Code relativi ai documenti personali.

«Molto importante è il wallet e l’app IO. Abbiamo dei numeri eccezionali rispetto a quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Collegheremo al wallet tutti i documenti: non ci sarà bisogno di avere una patente cartacea, ma la metteremo direttamente lì, attraverso un QR Code. Il prossimo passo sarà far diventare questo progetto italiano un progetto europeo».

Patente e tessera elettorale tra i primi documenti digitali

Il governo ha certamente puntato molto sull’app IO, indispensabile per ricevere i vari bonus previsti dall’esecutivo, e che adesso potrà essere ancora più utile, come luogo di raccolta di tutti i documenti digitali di cui abbiamo bisogno per svolgere le nostre azioni quotidiane.

L’obiettivo è quello di rendere il wallet digitale dei documenti della pubblica amministrazione attivo entro un anno e mezzo. E i primi documenti ad essere digitalizzati potrebbero essere la patente e la tessera elettorale.