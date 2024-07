Patrizia Groppelli ha parlato del tradimento dell’ex marito Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena con Daniela Santanchè. Quel brutto colpo l’ha messa a dura prova, ma oggi lo considera un regalo.

Nel corso di una lunga intervista a FQ Magazine, Patrizia Groppelli si è raccontata senza freni. Tra le tante cose, ha parlato del tradimento dell’ex marito Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena con Daniela Santanchè. Un dolore doppio, visto che uno era il consorte e l’altra una delle sue più care amiche. Ha ammesso:

I media hanno parlato tantissimo del divorzio di Patrizia e Dimitri, ma lei ha preferito tacere. Il motivo? Anche se il tradimento le faceva male, continuava a voler bene ad una persona che per 14 anni era stato il suo tutto. Ha raccontato:

Quando ha scoperto tramite una paparazzata che Dimitri l’aveva tradita ha perso 18 chili, arrivando a pesare 43 chili. E’ entrata in un tunnel buio e la sua rinascita è merito di Alessandro Sallusti, che all’epoca stava proprio con la Santanchè.

Patrizia Groppelli ha raccontato:

“Mi ha salvato la vita Alessandro Sallusti. Se non ci fosse stato lui, oggi non sarei qui. Da vero amico mi ha avvolto, mi ha protetto, mi ha preso per mano. Non avrei superato quella tragedia senza di lui. Per due mesi non abbiamo potuto parlare con nessuno di ciò che stavamo subendo: loro si sono innamorati ma negavano l’evidenza persino a noi. Hanno continuato a negare fino a quando non sono uscite le foto sui giornali: a quel punto ci è crollato il mondo addosso e la sofferenza ci ha uniti”.