Dopo sette anni d’amore, il Il direttore di Libero Alessandro Sallusti e l’imprenditrice Patrizia Groppelli hanno pronunciato il fatidico ‘Sì’. I due si sono sposati a Palazzo Marino: ad officiarlo c’era il sindaco del capoluogo lombardo .

Alessandro Sallusti si è sposato con Patrizia Groppelli: Beppe Sala ha officiato il matrimonio

L’indiscrezione era stata lanciata sulle prime da ‘Dagospia’ e nelle ore successive è stata rilanciata e confermata anche da ‘Il Corriere della Sera’: Alessandro Sallusti e Patrizia Groppelli si sono sposati. Un matrimonio avvenuto quasi in segreto, o comunque senza dare un pubblico annuncio. Il giornalista e l’iprenditrice, volto noto anche della Tv, si sono uniti in matrimonio a Palazzo Marino con Beppe Sala ad officiare la cerimonia.

La storia tra Alessandro Sallusti e Patrizia Groppelli

Alessandro Sallusti e Patrizia Groppelli si sono fidanzati nell’ormai lontano 2016 ed entrambi arrivavano da storie precedenti molto importanti. Come sappiamo, il giornalista 66enne era stato fidanzato per 9 anni con Daniela Santanché, mentre la Groppelli era la moglie di Dimitri Kunz D’Asburgo Lorena. Alcune voci, poi, riportano il fatto che il matrimonio della Groppelli sia terminato per un tradimento del marito proprio con la Santanché.