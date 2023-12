Patrizia Mirigliani, la confessione shock: "Mio figlio non poteva avvicinarsi a me dopo la denuncia"

Patrizia Mirigliani ha rotto il silenzio sul suo rapporto con suo figlio Nicola Pisu, con cui in passato ha vissuto i drammi della dipendenza e delle denunce.

Patrizia Mirigliani: il rapporto con il figlio

Oggi sembra che Patrizia Mirigliani sia riuscita a ritrovare la serenità al fianco di suo figlio Nicola Pisu, ma in passato lei stessa ha confessato di esser stata costretta a denunciarlo per via dei suoi problemi di dipendenza.

“Mi spezzò il cuore, ma era inevitabile. Nicola, offuscato dalla droga, era diventato violento, teso solo ad assicurarsi il denaro per procurarsela e non poteva essere lasciato in balia di se stesso. Pur di salvarlo, mi accollai anche il peso del suo odio in quanto, ormai incapace di un giudizio lucido, mi considerava una nemica e mi denunciò, a sua volta, con la pretesa del mantenimento. Per più di un anno non lo vidi, né lo sentii perché, avendo il braccialetto elettronico, non poteva avvicinarsi a me. Fu un momento durissimo anche a causa delle critiche di chi non esitò a definirmi una madre snaturata, ma cercai di resistere, fino a quando fui ripagata del mio sacrificio da una dichiarazione pubblica di Nicola al Grande Fratello: ‘Mamma, grazie per avermi salvato la vita’”, ha confessato Patrizia Mirigliani che oggi, fortunatamente, è riuscita a stabilire un nuovo equilibrio proprio con suo figlio. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari?