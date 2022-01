Un uomo di 30 anni ha avuto un incidente sul lavoro a Paullo. L'operaio si trova in condizioni molto gravi dopo essere stato folgorato.

Paullo, incidente sul lavoro: grave operaio folgorato

Un uomo di 30 anni è stato trovato in arresto cardiaco ed è stato rianimato sul posto dopo aver avuto un incidente sul lavoro, in cui è rimasto folgorato. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 27 gennaio, verso le 16.30, in un cantiere vicino alla strada statale 415 a Paullo, hinterland sud est di Milano.

Paullo, incidente sul lavoro: dinamica non chiara

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli operatori del 118, con due ambulanze e un’auto medica.

Sono arrivati anche quattro mezzi dei vigili del fuoco. Nel momento in cui è avvenuto l’incidente sul lavoro, l’operaio si trovava su un’impalcatura al secondo piano di un ponteggio. Per il momento la dinamica non è ancora chiara e non è stato detto come sia accaduto che è rimasto folgorato.

Paullo, incidente sul lavoro: trasportato in codice rosso all’ospedale

I soccorritori dell’Azienda regionale emergenza urgenza lo hanno rianimato, poi lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale San Raffaele di Milano, in codice rosso.

La polizia locale di Paullo si occuperà di tutti i rilievi utili per fare chiarezza sull’infortunio e accertarne eventuali responsabilità.