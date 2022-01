Incidente sul lavoro a Torino: morto operaio caduto dall'impalcatura. In Piemonte si consuma una nuova tragedia sul lavoro, scomparso un uomo brasiliano

Incidente sul lavoro a Torino: un operaio caduto dall’impalcatura è morto. Si tratta di una persona di 41 anni, di origini brasiliane, che ha perso la vita oggi pomeriggio in un cantiere edile di Torino.

L’uomo, che era in prova da 3 settimane e sperava fortemente nell’assunzione, è precipitato dal ponteggio mentre si trovava all’interno di un cestello per eseguire dei lavori di riqualificazione di un tetto di un edificio religioso di Maria Santissima Consolatrice, in via Caprera, nel quartiere torinese di Santa Rita.

Immediatamente dopo l’incidente di Torino che è costato la vita ad un uomo brasiliano di 41 anni, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme agli , ispettori dello Spresal e ai carabinieri.

Sarebbero in corso degli accertamenti per cercare di capire l’evoluzione della vicenda, che ha lasciato sgomenti i colleghi e amici.

L‘uomo brasiliano morto questo pomeriggio in un cantiere del torinese, sarebbe stato trasportato in ospedale, ma il tentativo si è poi rivelato inutile. Il 41enne è morto poco dopo il suo arrivo.