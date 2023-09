L’Aquila si è risvegliata fra i tremori della terra e con una sensazione di grande paura. Barete, un piccolo comune poco distante dal capoluogo dell’Abruzzo, infatti, è stato colpito questa mattina da una scossa di terremoto di magnitudo 3.0.

Terremoto a L’Aquila: epicentro a Barete

Attimi di grande tensione e di pura a Barete in provincia di L’Aquila. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 sulla scala Richter è stata avvertita intorno alle ore 7.35 di questa mattina, venerdì 22 settembre. Attualmente, il pericolo sarebbe scampato: secondo quanto è emerso dalle prime informazioni non sarebbero stati riscontrati danni né a cose né a persone. Secondo gli esperti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma avrebbe una profondità stimata di circa 14.5 chilometri, abbastanza in superficie per essere chiaramente percepita dai cittadini abruzzesi che si trovavano nelle zone limitrofe all’epicentro.

Terremoto a L’Aquila: la terra trema in Italia

Dopo i casi degli ultimi giorni e i tanti terremoti di entità simile che hanno colpito l’Emilia Romagna, la Sicilia, ma soprattutto la Campania, ora un nuovo sisma torna ad abbattersi sull’Abruzzo. Come sappiamo, tutta quella zona dello Stivale è particolarmente attiva dal punto di vista sismico, ma una scossa di questa entità era diverso tempo che non veniva registrata nei pressi di L’Aquila.

Terremoto a L’Aquila: il dramma del 2009

Fortunatamente, quello che è accaduto questa mattina non può essere nemmeno lontanamente assimilabile a cià che accadde 14 anni fa, ma leggere la parola ‘terremoto‘ accostata alla località abruzzese non può che far tornare alla mente i terribili ricordi del 2009. Il 5 aprile di quell’anno, infatti, il capoluogo abruzzese fu colpito da una violentissima scossa di magnitudo 6.3 che distrusse la città di L’Aquila, oltre ad altri 56 borghi vicini. Il drammatico terremoto, uno dei più gravi mai registrati in Italia, causò 309 vittime.