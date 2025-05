Paura a Roma questa mattina, lunedì 12 maggio, nel quartiere Trieste di Roma, quando poco dopo le 9 un bus delle linee regionali Cotral è finito contro la recinzione che protegge la statua della Madonna situata in piazza Sempione.

Roma, bus si schianta contro una recinzione: ferita una donna

L’impatto ha causato la rottura dei vetri di alcuni finestrini e una passeggera a bordo del bus sarebbe rimasta ferita.

La donna non si trova in gravi condizioni e dopo essere stata soccorsa sul posto dai sanitari è stata trasportata all’ospedale Pertini in codice giallo. L’incidente ha richiesto l’intervento della polizia locale di Roma Capitale e del personale sanitario del 118, che sono intervenuti prontamente sia per i soccorsi che per le operazioni sul posto.

Il traffico deviato e le indagini in corso

Il sinistro ha infatti inevitabilmente causato disagi alla circolazione e il traffico è stato deviato per permettere la rimozione del mezzo. Nel frattempo, sono iniziate le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, con la conseguente raccolta di testimonianze e la verifica di eventuali guasti del veicolo o condizioni anomale della viabilità. La statua della Madonna, storica icona del quartiere e della piazza, era stata recentemente sottoposta a un intervento di restauro conservativo da parte della Sovrintendenza capitolina e Zètema.