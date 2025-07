Due maxi incendi sono divampati oggi in diverse zone di Roma, provocando una densa colonna di fumo visibile da molti quartieri della città. Le fiamme hanno causato disagi anche alla linea ferroviaria, con ritardi e sospensioni che stanno complicando gli spostamenti dei pendolari.

Incendi a Roma, fumo invade i quartieri: due roghi attivi

Il primo rogo è scoppiato in un’area verde che si estende tra via dell’Arrone e via di Tragliatella, al confine tra Roma e Fiumicino, mentre il secondo ha interessato la zona di Boccea.

Secondo quanto comunicato dal Comune di Fiumicino, l’intervento congiunto della polizia locale, dei vigili del fuoco, della protezione civile, dei carabinieri e della polizia di Stato ha finora limitato l’estensione del fronte incendiario e sta provvedendo a mettere in sicurezza l’area. Inoltre, è stata disposta la temporanea chiusura al traffico di via delle Arti, nel tratto tra la rotatoria per l’immissione sulla Roma-Fiumicino complanare A91 e la rotatoria di via Stoccolma.

Il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, ha sottolineato che l’intervento immediato delle forze coinvolte ha permesso di contenere le fiamme e proteggere il territorio, assicurando che resta alta l’attenzione per tutelare i cittadini e prevenire possibili rischi.

Incendi a Roma, fumo invade i quartieri: ritardi sui treni

A causa del fumo, la circolazione ferroviaria sulla linea Roma – Fiumicino Aeroporto è stata interrotta nel tratto compreso tra Ponte Galeria e Fiumicino Aeroporto. Trenitalia ha comunicato che è in atto una riorganizzazione del servizio ferroviario.

Per agevolare le operazioni di soccorso, la polizia locale, tramite il gruppo XI Marconi, ha disposto la chiusura di via Portuense, all’altezza di via Stipa, in direzione Fiumicino. È stata inoltre chiusa via Chiodi.

Potrebbero essere di natura dolosa gli incendi divampati oggi a Fiumicino, tra Parco Leonardo e il confine con Roma, lungo via Boccea. Il sindaco Mario Baccini ha definito l’eventuale origine dolosa un fatto gravissimo, con gravi rischi per la sicurezza, la salute e l’ambiente, auspicando che le indagini portino presto all’identificazione dei responsabili.