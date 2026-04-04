Nel pomeriggio di ieri un rogo ha interessato una palazzina a Bellagio, sviluppandosi in particolare sulla copertura dell’edificio e coinvolgendo anche parte dell’appartamento sottostante. L’episodio ha richiesto un intervento articolato dei vigili del fuoco e l’adozione di misure di sicurezza immediate, tra cui l’evacuazione degli occupanti e la messa in sicurezza dell’area.

Paura a Bellagio, violento rogo divora una palazzina: intervento dei soccorsi

Nel pomeriggio del 3 aprile, a Bellagio, in località Ravenza, si è sviluppato un incendio che ha interessato la copertura di un’abitazione e parte dell’appartamento situato al secondo piano. Le fiamme hanno coinvolto circa 100 metri quadrati di tetto, propagandosi rapidamente e rendendo necessario l’intervento di più squadre dei vigili del fuoco provenienti dai comandi di Canzo, Erba, Valmadrera e Como. Le operazioni si sono concentrate sia sul contenimento del rogo sia sulla protezione delle strutture non ancora compromesse.

Paura a Bellagio, violento rogo divora una palazzina: evacuazioni, sicurezza e accertamenti in corso

Per precauzione, quattro residenti presenti nello stabile sono stati allontanati e assistiti, senza che si registrassero feriti o persone intossicate. L’intervento è stato gestito con particolare attenzione anche per la possibile presenza di bombole di GPL, che ha spinto i soccorritori ad ampliare temporaneamente l’area di sicurezza e a delimitare la zona circostante, interessando un raggio di circa 200 metri.

Al termine delle operazioni, protrattesi a lungo per verificare ed escludere eventuali focolai residui e prevenire riprese delle fiamme, l’edificio è stato dichiarato non agibile. Restano in corso gli accertamenti per chiarire l’origine dell’incendio e definire l’entità complessiva dei danni, che risultano consistenti.