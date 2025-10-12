Terrore in California, dove un elicottero si è improvvisamente schiantato vicino alla spiaggia a Huntington Beach durante un raduno: sono diverse le persone che sono rimaste ferite, in quella che poteva essere una tragedia.

Paura in California: elicottero si schianta vicino alla spiaggia

Terrore in California dove, nella giornata di ieri, sabato 11 ottobre 2025, un elicottero si è improvvisamente schiantato a Huntington Beach.

L’incidente è avvenuto durante un raduno di auto e elicotteri di lusso ed esotici nei pressi della spiaggia. Sui social sono circolati subito i video che mostrano il momento della caduta del velivolo che prima ha cominciato a volteggiare per poi schiantarsi. Le indagini sono in corso per capire come mai l’elicottero sia precipitato improvvisamente.

Paura in California, elicottero si schianta vicino alla spiaggia: diversi i feriti

Poteva essere una tragedia invece, fortunatamente, non si registrano vittime dopo lo schianto dell’elicottero vicino alla spiaggia in California ieri pomeriggio. Sono cinque in tutto le persone rimaste ferite, le due all’interno del velivolo, che sono state estratte senza problemi, e tre pedoni di passaggio. Tutti e cinque sono stati trasportati in ospedale. Come detto in precedenza, gli investigatori stanno attualmente lavorando al fine di stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.