Oggi, martedì 16 dicembre 2025, attimi di paura in centro a Torino.

Un bus della linea 8 Gtt si è infatti schiantato contro la vetrina di un negozio in via Cernaia angolo piazza Solferino. Il conducente del bus, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe avuto un malore perdendo così il controllo del mezzo. Coinvolta nell’incidente anche un’auto, una Toyota Yaris. Sul posto sono intervenuti subito i sanitari del 118 Azienda Zero, i vigili del fuoco dei distaccamenti cittadini, i tecnici di Gtt e gli agenti della polizia locale, al fine di effettuare tutti i rilievi necessari e stabilire l’esatta dinamica del sinistro.

Come visto paura in centro a Torino, dopo che un bus della linea 8 Gtt è finito contro la vetrina di un negozio in via Cernaia angolo piazza Solferino. A quanto si apprende, il conducente del mezzo avrebbe avuto un malore. L’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Maria Vittoria. Altre due persone sono rimaste ferite, trasportate in codice verde in ospedale.