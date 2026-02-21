Le olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sono agli sgoccioli, in questi ultimi giorni di gara infatti si decidono le ultime medaglie da assegnare e gli occhi del mondo sono sul nostro paese che ha finora gestito in maniera molto positiva l’evento sia per le gare “in città” che per quelle in montagna e proprio un evento nel capoluogo lombardo ha sconvolto tutti.

Quarti Short Track : incidente in gara pericolosissimo

L’evento che ha catalizzato l’attenzione della gente è stato il quarto di finale di Short Track 1500 metri dove era presente anche la nostra Arianna Fontana.

La gara è iniziata bene con le atlete raggruppate per cercare la miglior posizione per poi provare un attacco nella fase finale, così da garantirsi la qualifcazione alla semifinale

Negli ultimi giri vi è stato un contatto fortuito tra l’americana Santos e la polacca Sellier che tentavano di superare Arianna Fontana.

Le condizioni di Sellier

Il contatto tra le due ha fatto sì che l’americana cadendo ha colpito al volto la polacca con la lama del pattino sul volto.

Immediatamente i soccorsi hanno posto un telo bianco sulla pattinatrice polacca per non impressionare il pubblico.

Dalle informazioni rivelate da MilanoToday.it dopo il comunicato diffuso dalla nazionale polacca, Sellier è ricoverata in ospedale con una guancia suturata e un trauma allo zigomo.

Il gonfiore è stato talmente elevato che la pattinatrice aveva inizialmente difficoltà ad aprire l’occhio.