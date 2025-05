Attimi di paura a Padova poco dopo le 14 di oggi, martedì 13 maggio, dove si è sfiorata la tragedia. Un aereo da turismo è atterrato nel bel mezzo di una strada. Cosa è successo?

Aereo da turismo atterra in strada a Padova, in corso le indagini della Digos

Tragedia sfiorata a Padova dove questo primo pomeriggio un aereo da turismo Piper PA-28 ha effettuato un atterraggio di emergenza, ma dove? Proprio in strada.

A bordo del velivolo un pilota italiano e tre studenti universitari, tra cui due pakistani e uno yemenita.

Cosa è successo: indagini in corso

Poco dopo le 14 di oggi, 13 maggio, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Madonnina a Padova per un atterraggio di emergenza di un aereo da turismo con quattro persone a bordo. Durante la manovra di atterraggio, il velivolo ha urtato alcuni cavi elettrici e colpito le chiome degli alberi nella zona verde del quartiere Paltana, senza per fortuna causare gravi danni.

Traffico in tilt e file di auto si sono create dopo l’incidente aereo mentre sul luogo dell’atterraggio sono accorse diverse pattuglie della polizia locale per tentare di ridurre al minimo i disagi degli utenti. La Polizia scientifica ma soprattutto la Digos si sta occupando delle indagini.

Nessun ferito

Le quattro persone a bordo sono rimaste miracolosamente illese. I Vigili del fuoco, giunti dalla sede centrale, hanno messo in sicurezza l’aereo, mentre il personale del Suem ha prestato assistenza ai passeggeri e al pilota. Per nessuno di loro per fortuna è stato necessario il ricovero in ospedale.

L’aereo da turismo ha subito grossi danni mentre i passeggeri, ancora sotto shock, sono usciti miracolosamente vivi. Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polizia di Stato e personale dell’ente aeroportuale. La zona è stata messa in sicurezza e transennata.