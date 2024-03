Due ragazzi di 19 anni sono stati accoltellati mentre stavano svolgendo il loro lavoro in un Barber Shop a Belgioioso, in provincia di Pavia. Uno dei due è in gravi condizioni ed è stato trasportato all’ospedale San Matteo di Pavia.

Leggi anche: Gesto della pistola contro Meloni: l’atto dello studente in aula del Senato

Pavia, accoltella due apprendisti in un Barber Shop

Il fatto è accaduto nella giornata di ieri, martedì 19 marzo, intorno alle 16: un uomo si è presentato alla porta del negozio, in piazza Vittorio Veneto, armato di un coltello e ha iniziato ad urlare. I due 19enni, apprendisti parrucchieri, sono subito intervenuti per cercare di allontanare l’aggressore e lo hanno spinto fuori dal salone. Qui è scoppiata una rissa tra i due giovani e l’aggressore in cui uno dei due ragazzi è rimasto gravemente ferito e, una volta giunti sul posto i soccorsi, è stato trasportato all’ospedale San Matteo di Pavia: ha riportato lesioni al torace e ad un braccio. L’altro ragazzo, invece, ha ferite ad un orecchio, ad un braccio e ad una gamba.

È caccia all’uomo

L’aggressore, subito dopo aver ferito i due 19enni, è fuggito via: alcuni testimoni del paese lo avrebbero riconosciuto e ora è ricercato dai carabinieri. Al momento non sono note le ragioni che hanno portato l’uomo ad un gesto simile.

Leggi anche: Bambina di 10 anni abusata da un amico del papà: 65enne a processo