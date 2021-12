Pd. lunedì Agorà su legge sui partiti con Franceschini e Speranza

Roma, 18 dic. (Adnkronos) – "Come devono essere i partiti nel XXI secolo? Come si pratica la rappresentanza? Come si seleziona una classe politica? Sono i temi al centro dell’Agorà democratica 'Una legge per i partiti, una legge per la democrazia' che si terrà a Roma lunedì 20 dicembre alle ore 18.30 presso la sede nazionale dell’Arci, in Via Monti di Pietralata 16".

Si legge in una nota.

"L'iniziativa, che avrà al centro le proposte per garantire l’applicazione dell’art.49 della Costituzione, vedrà la partecipazione di esponenti del Pd, di Articolo Uno, di studiosi ed esperti. Tra gli altri, Andrea De Maria, Simona Lembi, Giuseppe Provenzano, Roberto Speranza, Antonella Pepe, Alfredo D’Attorre, Sesa Amici, Graziano Delrio, Dario Franceschini, Gianni Cuperlo, Piero Ignazi, Nico Stumpo, Nadia Urbinati, Antonio Floridia, Stefano Vaccari".

Questo il link dell’iniziativa: https://decidim.agorademocratiche.it/processes/italia-che-vogliamo/f/68/meetings/406.

All'Agorà "ibrida" si può partecipare anche online, iscrivendosi alla piattaforma www.agorademocratiche.it. Sarà possibile seguire i lavori dell’Agorà in diretta su radioimmagina.it e sul sito di Radio Radicale.