Caos. Urla. Un momento che poteva finire molto male. La prima puntata di Pechino Express 2025 è stata segnata da un episodio al limite, con Giulio Berruti che ha rischiato grosso. L’attore, in coppia con Nicolò Maltese nel duo Gli Estetici, ha tentato di fermare una macchina per strada, ma l’auto non si è fermata. Dentro c’erano Nathalie Guetta e Vito Bucci, alias I Cineasti. E loro, a quanto pare, non avevano nessuna intenzione di rallentare.

Giulio Berruti a Pechino Express, attimi di panico: “Se non mi spostavo, mi tiravano sotto”

Tutto è successo in pochi secondi al Pechino Express. Durante la corsa verso il libro rosso a Canique, Gli Estetici e I Complici hanno deciso di unire le forze e condividere un passaggio. Poi l’incontro con I Cineasti. E lì, il momento critico. “Stanno passando degli stro**i, mettiamoci in mezzo”, ha detto Berruti, allargando le braccia in mezzo alla strada per bloccare l’auto degli avversari. Dentro, Guetta e Bucci non hanno esitato: “Vai, non ti fermare”.

Giulio Berruti ha visto la macchina avvicinarsi senza rallentare. Un passo indietro. Un attimo di esitazione. E l’auto che sfiora il contatto. “Se non mi spostavo o cadevo, mi tiravano sotto”, ha detto poi l’attore, visibilmente scosso. “Da questo momento, Vito e Nathalie lontani da me”.

Nel frattempo, mentre l’auto si allontanava, Bucci ha riso: “Ci odieranno tutti”.

Giulio Berruti a Pechino Express, scontro infuocato: “Ho rischiato di morire”

Giunti al libro rosso, la tensione non si è placata. Anzi. Berruti ha subito raccontato l’accaduto a Costantino della Gherardesca: “Ho rischiato di morire, non si sono fermati”. La produzione ha riunito le coppie e lo scontro è esploso.

Nathalie Guetta, senza giri di parole: “Se si mette ancora con le braccia aperte davanti alla macchina, lo investo di gusto”.

Berruti non ci sta: “Ci siete andati molto vicini, se non mi spostavo mi facevate secco”.

E ancora Guetta: “Che cosa ti metti con le braccia aperte?”.

A quel punto è intervenuto anche Vito Bucci, negando ogni responsabilità: “Non abbiamo detto all’autista di investirti”. Ma I Complici, testimoni della scena, hanno confermato: “Abbiamo visto Giulio essere toccato dalla macchina”.

La discussione è degenerata. “Un moralismo becero, non puoi fare polemica, imbecille”, ha attaccato ancora Guetta. Giulio Berruti, esasperato: “Sono molto inca**ato per quello che è successo”.

La chiusura l’ha data Costantino, lapidario: “Mettersi con le mani aperte davanti a una macchina è una cosa pericolosa”. Fine della storia? Difficile dirlo. Ma l’aria tra i concorrenti è più tesa che mai.