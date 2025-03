Le coppie in gara affrontano prove e strategie in un viaggio avvincente tra Asia e polemiche.

Un viaggio avvincente tra le Filippine

La nuova edizione di Pechino Express, intitolata “Fino Al Tetto Del Mondo”, ha debuttato su Sky Uno con un’energia travolgente. Le nove coppie in gara hanno iniziato il loro percorso nelle splendide Filippine, un paese ricco di cultura e bellezze naturali. La prima tappa ha visto le squadre impegnate in un indovinello che ha messo alla prova la loro intelligenza e capacità di collaborare. Le Atlantiche, formate da Sofia Giaele De Donà e Ivana Mrazova, hanno subito dimostrato di avere un approccio strategico, cercando aiuto tra la gente del posto per risolvere il mistero.

Strategie e furbizie in gara

Le prime prove hanno rivelato un clima di competizione accesa. Le Atlantiche, con la loro astuzia, hanno attirato l’attenzione dei telespettatori, suscitando anche polemiche sui social media. Molti utenti hanno accusato il duo di aver barato, sollevando un dibattito acceso su cosa significhi realmente “giocare pulito” in un contesto così competitivo. Dall’altra parte, i Magici, un’altra coppia in gara, hanno utilizzato strategie simili, scatenando l’ira degli Estetici, che hanno visto le loro tattiche come scorrette. Questo scambio di accuse ha reso la prima puntata ancora più avvincente, dimostrando come la competizione possa portare a situazioni impreviste e conflitti tra i concorrenti.

Un inizio ricco di emozioni

La serata è stata caratterizzata non solo da prove e strategie, ma anche da momenti di tensione e sorprese. Nathalie Guetta, una delle concorrenti, ha perso la busta nera affidatale da Costantino Della Gherardesca, un evento che ha aggiunto ulteriore suspense alla competizione. Gli spettatori, incollati allo schermo, hanno vissuto ogni istante con trepidazione, mentre le coppie si sfidavano per guadagnare vantaggi e superare le difficoltà. La combinazione di paesaggi mozzafiato e dinamiche di gruppo ha reso questa prima puntata un’esperienza memorabile, promettendo un’edizione ricca di colpi di scena e momenti indimenticabili.