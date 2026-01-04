Penalità per la maternità: l'impatto della gravidanza sul reddito femminile

Essere madre in Italia comporta spese che vanno ben oltre le sole necessità quotidiane. Infatti, il concetto di child penalty mette in luce una realtà inquietante: le madri affrontano una penalizzazione salariale significativa che può durare anche anni dopo la nascita di un figlio. Secondo i dati forniti dall’INPS, le donne che scelgono di avere figli subiscono una riduzione del reddito annuale di circa 5.700 euro, un impatto che si fa sentire anche a distanza di 15 anni dalla nascita del bambino.

Il fenomeno della child penalty

Negli Stati Uniti, la situazione è ancora più grave, con una stima di perdite annuali pari a 16.000 dollari per le madri. Questa penalizzazione deriva da una combinazione di fattori, come le assenze obbligatorie dal lavoro e il passaggio a contratti part-time per esigenze familiari. È interessante notare come questo fenomeno colpisca prevalentemente le donne, mentre gli uomini che diventano padri tendono a vedere un aumento del loro reddito.

Le statistiche in Italia

Secondo i dati dell’INPS, nei primi cinque anni dopo la nascita di un figlio, le madri affrontano una riduzione del salario del 16% durante il congedo di maternità. Solo successivamente, il loro stipendio torna ai livelli pre-nascita. Al contrario, i padri vedono il loro reddito crescere del 40% nello stesso lasso di tempo. Questa disparità porta a un quadro complessivo in cui le madri subiscono una perdita salariale a lungo termine stimata intorno al 53%.

Le cause della penalizzazione salariale

Le ragioni alla base della child penalty sono molteplici. In Italia, le madri registrano una diminuzione del salario settimanale del 6%, un passaggio al part-time che incide per 11,5%, e un numero ridotto di settimane retribuite che contribuisce per il 35,1%. Sebbene il divario salariale sia più pronunciato immediatamente dopo la nascita, esso tende a persistere nel tempo, creando una situazione di svantaggio duraturo per le madri.

Confronto internazionale

Il fenomeno della child penalty non è un’esclusiva italiana; è un problema globale. Un’analisi condotta dall’Eurispes su 134 paesi ha rivelato una variabilità significativa in relazione alla penalizzazione salariale. In America Latina, per esempio, la media di penalizzazione è del 38%, con paesi come Brasile, Cile, Colombia e Messico che mostrano valori compresi tra il 37% e il 48%.

In Asia, la situazione è eterogenea: si va da un 1% in Vietnam fino a punte del 62% in Bangladesh e 64% in Giordania. Paesi come Laos e Cambogia, invece, non mostrano penalizzazioni. In Europa, le differenze sono evidenti: i paesi scandinavi come Danimarca e Svezia presentano penalità contenute (14% e 9%), mentre l’Europa centrale mostra valori molto più alti, come nel caso della Repubblica Ceca (50%) e della Germania (41%).