Dopo la segnalazione della Cgil, l’Inps corregge la dicitura sui cedolini delle pensioni “erroneamente riportata per una ridotta platea” di cittadini.

L’Inps corregge la dicitura sui cedolini delle pensioni erroneamente riportata su alcuni documenti, dopo la segnalazione fatta dalla Cgil. L’Istituto ha diramato una nota ufficiale per fare chiarezza sulla questione.

Scoppia il caos su quattordicesima e pensioni minime, l’Inps corregge la dicitura sui cedolini

L’Inps ha corretto una dicitura riportata sui cedolini delle pensioni “al fine di semplificare i diversi importi”. La dicitura in questione, nella giornata di giovedì 29 giugno, era stata segnalata dalla Cgil e aveva scatenato dure reazioni da parte del mondo della politica italiana. la segretaria dello Spi Cgil, Tania Scacchetti, infatti, ha evidenziato che su alcuni cedolini pensioni l’importo della 14esima pagata a luglio è stato indicato con la voce “Aumento delle pensioni basse 2023”. Tale indicazione, tuttavia, riguarda l’incremento stabilito dal Governo con l’ultima legge di Bilancio e non – appunto – la 14esima.

In merito all’accaduto, l’Istituto ha diramato una nota ufficiale con la quale ha precisato che “i pensionati che nel mese di luglio 2023 percepiranno la cosiddetta quattordicesima mensilità e l’incremento della pensione uguale o inferiore al trattamento minimo possono consultare il loro cedolino in cui sono identificate in modo separato le due voci”.

La nota: “Riportata per errore”

Con la nota, l’Inps ha anche spiegato che, da adesso in poi, nei cedolini “le due somme sono ora identificate rispettivamente come ‘Quattordicesima – legge 3 agosto 2007, n.127) – Credito anno 2023’, e ‘Incremento legge 197/2022’. A ognuna delle voci corrisponde una nota illustrativa riportata in coda al cedolino stesso”.

“La dicitura ‘aumento pensioni basse 2023’, erroneamente riportata per una ridotta platea di pensionati – prosegue la nota – è stata cambiata al fine di semplificare la lettura dei diversi importi specifici, ha aggiunto l’Istituto. E ha concluso: “Tali specifiche erano state già comunicate agli aventi diritto sia con Sms su cellulare, sia con notifica sulla sezione MyInps del sito www.inps.it, sia via mail”.