Peppe Di Napoli ha annunciato di aver effettuato dei controlli medici e di doversi sottoporre a un intervento.

Peppe Di Napoli e la malattia: l’ex naufrago è stato operato d’urgenza

Peppe Di Napoli è stato operato d’urgenza. Il famoso titolare di pescherie e personaggio televisivo ha annunciato di essersi sottoposto a controlli medici nelle ultime settimane e di doversi sottoporre a un intervento. L’uomo ha spiegato di dover affrontare l’operazione perché nel suo corpo sono stati trovati dei piccoli linfomi che devono essere rimossi.

Le parole di Peppe Di Napoli sui social network

“Temevo nel dirvi una cosa del genere, ma in fin dei conti anche voi siete la mia famiglia, vi ho reso partecipe nei momenti più belli della mia vita e ho deciso di farlo anche adesso. Io adesso vado fiducioso e consapevole che il percorso non sarà breve” sono state le parole di Peppe Di Napoli, che ha aggiunto di non volersi abbattere e ha poi ringraziato il dottor Domenico De Vito per la sua professionalità e la sua umanità. “Vi voglio bene” ha concluso, rivolgendosi a tutte le persone che lo seguono. Sono subito arrivati moltissimi messaggi di sostegno e di incoraggiamento.