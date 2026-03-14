Perathoner portabandiera: due ori e il significato dietro la scelta

La delegazione italiana ha scelto come portabandiera per la cerimonia di chiusura un atleta che ha segnato questi Giochi con imprese sportive e una storia personale intensa: Emanuel Perathoner. La decisione, annunciata dal presidente del Comitato Italiano Paralimpico, nasce da motivazioni che mescolano il palmarès e il significato simbolico della sua esperienza.

Il percorso di Perathoner ai Giochi ha combinato vittorie importanti e la percezione di uno sport, lo snowboard, che per l’Italia paralimpica si sta affermando con forza. Il suo ruolo alla cerimonia è quindi visto come un riconoscimento individuale e come un segnale dell’evoluzione delle discipline azzurre.

Perathoner: risultati sportivi e motivazioni della scelta

Sul piano agonistico, Emanuel Perathoner si è distinto conquistando due medaglie d’oro, inclusa la vittoria nello Snowboard Cross della categoria Lower Limb (SB-LL2). Nella Big Final della prova, l’azzurro ha preceduto l’australiano Tudhope e il coreano Lee con margini chiari, mostrando padronanza della gara e competitività in condizioni di alto livello. Questo successo ha contribuito in modo decisivo al conteggio complessivo delle medaglie italiane e ha reso Perathoner l’unico atleta azzurro a tornare a casa con due ori in questa edizione.

Perathoner in pista: tecnica e approccio

La vittoria nello snowboard cross è stata costruita su una combinazione di velocità, controllo e lettura della pista. Perathoner ha sottolineato come la conformazione del tracciato fosse ideale per le sue caratteristiche, e ha definito il risultato il frutto di un progetto di lavoro mirato iniziato dopo il suo ritorno alle competizioni nel 2026. In questo senso, la medaglia rappresenta la conferma della sua capacità di rimettersi in gioco.

Le ragioni ufficiali della nomina

Il presidente del Comitato Italiano Paralimpico ha motivato la scelta indicando tre elementi chiave: il fatto che Perathoner sia l’unico atleta italiano ad aver conquistato due ori in questa edizione; il valore simbolico di un successo in una disciplina in cui l’Italia non aveva precedenti importanti; e il riconoscimento a un atleta che ha saputo ricostruire la propria carriera dopo aver perso la possibilità di partecipare a una passata edizione olimpica. Questo mix di merito sportivo e storia personale ha reso Perathoner la scelta naturale per portare la bandiera azzurra.

La doppietta nel Banked Slalom e il quadro complessivo

Oltre alla performance nello Snowboard Cross, Perathoner ha confermato la sua forma anche nel Banked Slalom, dove ha conquistato un altro oro replicando il risultato ottenuto nella gara di cross. La giornata ha visto l’Italia firmare una doppietta grazie al successo di Jacopo Luchini nella categoria Upper Limb, un risultato che ha rafforzato la posizione degli azzurri nel medagliere.

Dettagli sulla gara e sui crono

Nel Banked Slalom Luchini ha stabilito il miglior tempo nella sua categoria, offrendo una prestazione che è stata definita dai protagonisti come frutto di sacrificio e dei rapidi recuperi fisici affrontati nelle settimane precedenti. Perathoner, nella categoria Lower Limb, ha ottenuto il miglior tempo nella seconda run e ha sottolineato come vincere in casa, con la famiglia presente, abbia un valore aggiunto rispetto al risultato tecnico.

Impatto, prospettive e visibilità dello sport paralimpico

La scelta di designare come portabandiera un atleta dello snowboard segnala anche un’attenzione verso discipline che stanno crescendo nel panorama nazionale. I protagonisti hanno rimarcato la differenza tra l’impegno quotidiano degli atleti e la copertura mediatica, auspicando che risultati come questi portino maggiore conoscenza e seguito alle gare meno visibili.

Perathoner e i compagni di squadra, con le loro medaglie, hanno contribuito a costruire una narrativa di resilienza e rinascita personale. Le speranze adesso sono rivolte al consolidamento di queste discipline nel tempo e a una più ampia valorizzazione del lavoro degli staff tecnici e sanitari che accompagnano gli atleti nelle fasi di recupero e preparazione.

Verso il futuro

Il riconoscimento come portabandiera è per l’atleta un momento simbolico che può alimentare progetti futuri: nuovi obiettivi in gara, maggiore attenzione mediatica e un ruolo di testimonial per lo snowboard paralimpico. Perathoner ha lasciato intendere che intende proseguire il percorso agonistico puntando a nuove sfide, mentre il movimento guarda con interesse all’evoluzione delle specialità che hanno regalato soddisfazioni all’Italia.