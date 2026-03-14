Voronchikhina doppia l'oro e la Russia risale nel medagliere a Milano Cortina

La rassegna paralimpica di Milano Cortina 2026 ha vissuto un altro capitolo importante con la vittoria di Varvara Voronchikhina nello slalom donne standing. Questo successo rappresenta il secondo titolo individuale della giovane atleta, contribuendo a portare la delegazione russa a quota cinque ori sotto la propria bandiera in questi Giochi, e collocando la squadra al quinto posto nella classifica generale con un totale di nove medaglie.

La performance di Voronchikhina si inserisce in una serie di risultati personali di alto livello: la sciatrice 23enne aveva già conquistato l’oro nello super-G e raccolto un argento e un bronzo tra gigante e discesa. Il successo odierno non ha solo valore sportivo ma anche simbolico, poiché segna la continuità delle prestazioni russe in un’edizione che ha riammesso la delegazione a sfilare con inno e bandiera nazionali per la prima volta dal 2014.

La vittoria di Voronchikhina e il contesto federale

La presenza di atleti russi e bielorussi impegnati con le proprie insegne è uno degli elementi più discussi di questi Giochi: in totale 10 atleti dalle due nazioni si sono schierati sotto il proprio vessillo. Le reazioni del pubblico e delle delegazioni internazionali sono state miste: alcuni spettatori hanno fischiato la squadra russa durante la cerimonia d’apertura a Verona, mentre altre premiazioni si sono svolte senza incidenti. In ogni caso, il ritorno dell’inno e della bandiera sul podio ha riacceso dibattiti che riguardano la politica sportiva e le sanzioni delle ultime edizioni paralimpiche.

Storia delle esclusioni e riammissioni

Il percorso che ha portato alla situazione attuale è complesso: la Russia era stata esclusa dai Giochi del 2018 in seguito allo scandalo sul doping, con alcuni atleti ammessi solo in veste di neutralità. Successivamente, dopo l’esclusione decisa per l’edizione 2026 in ragione della crisi geopolitica, è stata poi consentita la partecipazione di atleti russi come neutrali ai Giochi estivi di Parigi 2026. Il ritorno alle insegne nazionali a Milano Cortina 2026 rappresenta quindi una svolta significativa che ha riaperto questioni etiche, sportive e politiche.

Proteste, gesti simbolici e reazioni internazionali

Non sono mancate manifestazioni di dissenso: durante una premiazione per il fondo, la vincitrice Anastasiia Bagiian è salita sul gradino più alto del podio nella sprint classica per atlete con ipovisione, ma il gesto di due atleti tedeschi – la fondista Linn Kazmaier e la sua guida Florian Baumann – che si sono voltati durante l’inno russo ha attirato l’attenzione dei media. Episodi simili, con atteggiamenti divergenti tra atleti, riflettono la polarizzazione delle opinioni e la difficoltà di separare sport e contesti politici in una rassegna internazionale di questa portata.

Segnalazioni dalle delegazioni colpite

Parallelamente alle contestazioni, sono emerse denunce da parte della delegazione ucraina che ha lamentato presunti episodi discriminatori, come la rimozione della bandiera in alcune aree del villaggio paralimpico e restrizioni nell’esibizione di messaggi ritenuti politici. Le autorità organizzatrici e il Comitato Paralimpico Internazionale hanno risposto negando trattamenti specifici e richiamando l’impegno a mantenere un ambiente rispettoso per tutte le delegazioni; la vicenda ha però contribuito ad alimentare la tensione che ha accompagnato questi Giochi.

L’Italia tra podi e soddisfazioni

In parallelo al racconto internazionale, la squadra italiana ha raccolto risultati di spessore: il veterano René De Silvestro è salito sul podio con un argento nella combinata alpina categoria sitting, conquistando il cuore del pubblico di casa. La sua storia personale, segnata da un grave infortunio nel 2013 e da un ritorno allo sport su monoski, è stata più volte citata come esempio di resilienza. La giornata ha inoltre visto Chiara Mazzel ottenere un altro importante piazzamento con un argento nello slalom gigante e la squadra italiana di curling a squadre prevalere con una rimonta convincente.

Bilancio azzurro e prossime sfide

Grazie a questi risultati l’Italia ha ampliato il proprio medagliere e consolidato la competitività sulle piste di casa. Restano ancora gare decisive e la possibilità di ulteriori podi: il supporto del pubblico locale e la concentrazione degli atleti saranno fattori chiave fino alla conclusione di Milano Cortina 2026. Tra successi sportivi e questioni extra-sportive, l’evento continua a essere uno specchio del rapporto complesso tra agonismo e scenari internazionali.