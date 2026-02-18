Perché Argentero è stato escluso da Sanremo: la versione di Carlo Conti

Il mistero sull'assenza di Luca Argentero a Sanremo si risolve con un chiarimento: la partecipazione era prevista solo per promuovere Doc e saltata per lo slittamento della messa in onda

Luca Argentero non è salito sul palco del Teatro Ariston e la sua assenza ha subito alimentato voci e polemiche: si è parlato di “ghosting”, ma dagli ambienti del Festival arrivano spiegazioni più prosaiche e legate alla programmazione televisiva.

Cosa è successo

In origine Argentero era stato prenotato per un’apparizione legata alla promozione della quarta stagione di Doc – Nelle tue mani.

L’idea era sfruttare il palcoscenico dell’Ariston come vetrina per la fiction, una pratica consolidata durante il Festival. Poi la messa in onda della serie è stata posticipata e, senza un lancio da supportare, l’ospitata ha perso ragion d’essere. Da qui la decisione di non inserirlo più nel palinsesto ufficiale.

Perché si è creato il fraintendimento

La combinazione di un annuncio informale e dell’assenza fisica sul palco ha generato speculazioni: alcuni hanno interpretato la mancata apparizione come un gesto volontario dell’attore. In realtà, dicono gli organizzatori, si è trattato di una scelta dettata da esigenze di palinsesto e promozione, non di un rifiuto personale né di una polemica tra le parti.

La telefonata chiarificatrice

Carlo Conti ha contattato Argentero per chiarire i rumor. Secondo fonti presenti, la conversazione ha smorzato i toni: l’episodio è stato definito un equivoco provocato dalla discrepanza tra i tempi di Rai Fiction e quelli del Festival. In sostanza, senza una data di uscita fissata, l’ospitata avrebbe avuto poco senso dal punto di vista promozionale.

Impatto e reazioni

L’accaduto ha dato alimento ai titoli e alle discussioni sui social: il pubblico, abituato a grandi momenti di spettacolo, ha reagito con delusione e curiosità. La produzione ha però lavorato per fornire chiarimenti rapidi, ridimensionando le speculazioni. Allo stesso tempo, la vicenda ha messo in luce quanto sia delicata la relazione tra direzione artistica, uffici promozione e case di produzione: uno slittamento nella programmazione può influire subito su ospitate, interviste e campagne pubblicitarie.

Cosa rimane

Gli organizzatori confermano che la decisione è stata presa per ragioni editoriali e di palinsesto. Restano in corso verifiche sulle possibili ricadute comunicative e su eventuali aggiustamenti nelle procedure interne, proprio per evitare simili malintesi in futuro. Un piccolo incidente di percorso, che però ha mostrato quanto siano stretti e fragili i tempi della televisione rispetto all’apparenza dello spettacolo.