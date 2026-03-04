Perché le infrastrutture aeroportuali sono il motore della competitività italiana

Perché le infrastrutture aeroportuali sono il motore della competitività it...

Un evento a Fiumicino dedicato alla memoria di Antonio Catricalà ha riunito istituzioni e operatori per discutere come le infrastrutture aeroportuali possano sostenere lo sviluppo economico e la competitività dell'Italia

Nel Terminal 5 dell’aeroporto Leonardo da Vinci a Fiumicino si è svolto un incontro dedicato al ruolo strategico delle infrastrutture aeroportuali nell’economia italiana, nel ricordo di Antonio Catricalà. L’evento, promosso da ENAC con Aeroporti di Roma (ADR) e l’Osservatorio “Antonio Catricalà” nato in collaborazione con la Luiss School of Law, ha riunito istituzioni, operatori e mondo accademico per un confronto sulle dinamiche di concorrenza, regolazione e sviluppo. Dal punto di vista tecnico, i partecipanti hanno sottolineato l’importanza di adeguare capacità e governance alle esigenze del traffico. I benchmark mostrano che l’ottimizzazione regolatoria è centrale per la crescita; l’Osservatorio proseguirà le analisi nei prossimi mesi.

Un sistema aeroportuale policentrico e competitivo

A partire dalle evidenze dell’Osservatorio, il dibattito ha evidenziato come l’Italia abbia sviluppato un sistema aeroportuale policentrico che sostiene flussi passeggeri rilevanti senza il supporto di una grande compagnia nazionale dominante. I partecipanti hanno attribuito il risultato a scelte regolatorie mirate e a modelli gestionali orientati alla qualità del servizio e all’accessibilità. Dal punto di vista tecnico, la distribuzione dei traffici tra più scali ha favorito la connettività internazionale e la crescita territoriale, ponendo gli aeroporti come leve strategiche per lo sviluppo economico e logistico.

Concessioni a lungo termine: una scelta strategica

Dal punto di vista tecnico, il dibattito ha evidenziato il ruolo delle concessioni di lungo periodo nella pianificazione degli scali. Le durate pluridecennali hanno permesso alle società di gestione di programmare investimenti infrastrutturali complessi. Questo approccio favorisce interventi di ampio respiro, migliora la capacità operativa e sostiene obiettivi di sostenibilità ambientale. Concessioni di lungo periodo indicano contratti che attribuiscono diritti di gestione per periodi estesi, fino a quattro decenni, e che vincolano le controparti a piani di investimento e manutenzione.

Nel concreto, le performance indicano un aumento della capacità e dell’efficienza degli scali, elementi essenziali per attrarre traffico e capitali. I relatori hanno sottolineato la necessità di monitoraggi e benchmark indipendenti per valutare l’efficacia degli investimenti e la qualità dei servizi offerti.

Concorrenza, tutela dei passeggeri e governance

Dal punto di vista tecnico, il confronto ha ribadito che una governance equilibrata tra pubblico e privato è fondamentale per promuovere concorrenza leale e tutela dei diritti dei passeggeri. ENAC è stato indicato come attore chiave: l’ente esercita funzioni di regolazione tecnica, certificazione e vigilanza a servizio di sicurezza, qualità e sostenibilità del trasporto aereo. I benchmark mostrano che garanzie regolamentari chiare migliorano le performance dei servizi aeroportuali. Il principio guida è che il diritto alla mobilità debba essere garantito con standard elevati e inclusivi per tutti gli utenti. Si è richiesto un rafforzamento dei monitoraggi indipendenti per valutare efficacia e investimenti.

Ruolo delle istituzioni e interventi programmati

A seguito della richiesta di rafforzamento dei monitoraggi indipendenti, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha confermato l’impegno su progetti prioritari per scali strategici. Dal punto di vista tecnico, gli interventi pianificati mirano a migliorare l’intermodalità e le connessioni territoriali. Il termine intermodalità indica l’integrazione operativa tra diversi mezzi di trasporto per ottimizzare tempi e costi di spostamento.

Le misure presentate privilegiano opere infrastrutturali e interventi di governance per valorizzare gli aeroporti come nodi essenziali allo sviluppo economico locale. L’obiettivo dichiarato è rafforzare la posizione dell’Italia nei collegamenti europei e internazionali, aumentando capacità e integrazione con le reti ferroviarie e stradali.

Dal punto di vista operativo, il ministero ha indicato la necessità di coordinamento con enti locali e operatori privati per garantire coerenza degli investimenti. I benchmark del settore mostrano che una programmazione integrata riduce i tempi di implementazione e migliora l’efficacia degli interventi.

La calendarizzazione e i dettagli finanziari saranno definiti nei prossimi provvedimenti ministeriali, che prevedono anche il rafforzamento dei sistemi di monitoraggio per valutare l’efficacia degli investimenti e la loro sostenibilità territoriale.

Memoria, cultura e dialogo tra saperi

In continuità con gli interventi sul rafforzamento dei monitoraggi, l’iniziativa ha assunto una dimensione commemorativa e programmatica. Ricordare Antonio Catricalà ha evidenziato il valore della cultura giuridica nella definizione di regole efficaci per la liberalizzazione e la regolazione del settore. Il convegno ha collocato questa memoria in un confronto organico tra istituzioni, università e industria, sottolineando come la collaborazione tra attori diversi sia essenziale per gestire le trasformazioni tecnologiche e infrastrutturali attese.

Arte e simbolismo nello spazio aeroportuale

Per rafforzare il messaggio che l’aeroporto è anche luogo di incontro culturale è stata inaugurata l’esposizione dell’opera Il ramo d’oro di Giosetta Fioroni presso il Terminal 5. L’opera esplora il tema del passaggio e della trasformazione e viene interpretata come simbolo del viaggio, inteso non solo come spostamento fisico ma come esperienza che trasforma e connette persone e territori.

Il confronto tenutosi a Fiumicino ha ribadito che investire nelle infrastrutture aeroportuali, unitamente a regole chiare e a un modello di concessioni favorevole alla pianificazione a lungo termine, costituisce una leva strategica per la competitività italiana. I relatori hanno indicato come priorità la qualità dei servizi, la tutela dei passeggeri e la sostenibilità, evidenziando la necessità di coordinare politiche pubbliche e investimenti privati per gestire le trasformazioni tecniche e infrastrutturali attese. Prossimi passaggi segnalati dagli intervenuti comprendono l’aggiornamento delle regole concessorie e la definizione di standard operativi condivisi per migliorare l’efficienza del sistema aeroportuale.