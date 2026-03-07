Perché l'Ue insiste sul multilateralismo mentre la regione del Golfo vive una crisi crescente

L'Unione europea sottolinea il valore del multilateralismo e del diritto internazionale in risposta a una serie di attacchi e rappresaglie che stanno mettendo a dura prova la sicurezza regionale e le rotte del petrolio.

La recente escalation nel Medio Oriente ha riportato al centro del dibattito pubblico il rispetto delle regole internazionali e le conseguenze sui flussi energetici globali. Il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, ha richiamato l’importanza di un ordine internazionale fondato sul diritto internazionale e sul multilateralismo, avvertendo che l’alternativa rischia di essere caos e violenza. La sequenza di attacchi e contrattacchi nella regione ha provocato danni a navi, infrastrutture e popolazioni civili, con effetti potenzialmente duraturi sui mercati energetici.

La posizione dell’Unione europea e l’accusa all’Iran

Antonio Costa ha indicato l’Iran come responsabile delle cause profonde dell’attuale crisi regionale, definendolo un fattore che ha alimentato le tensioni e gli scontri. Ha precisato tuttavia che la risposta non può passare per l’unilateralismo e che l’azione deve rispettare il diritto internazionale e il multilateralismo. Secondo il commissario, l’Unione europea continuerà a difendere un sistema internazionale basato su norme condivise, un approccio che coniuga principi morali e considerazioni pragmatiche di politica estera. La dichiarazione sottolinea inoltre la preoccupazione per la diffusione di rappresaglie condotte da attori iraniani o affiliati, ritenute capaci di compromettere la pace e la sicurezza collettive e di ostacolare ogni tentativo di dialogo multilaterale. La nota si inserisce nel contesto delle recenti escalation che hanno causato danni a infrastrutture, navi e popolazioni civili, con potenziali effetti duraturi sui mercati energetici e sulla stabilità regionale.

Perché il multilateralismo conta

Per questi motivi il richiamo al multilateralismo non è puramente retorico. In contesti ad alto rischio come il Golfo, solo iniziative coordinate tra Stati e organizzazioni internazionali possono assicurare garanzie di sicurezza e procedure condivise per le indagini. Tali approcci facilitano strumenti di de-escalation e misure concrete, dalla protezione delle rotte marittime a sanzioni mirate. Inoltre riducono il margine di errore nelle risposte militari, limitando conseguenze collaterali per i civili e per l’economia globale. La cooperazione multilaterale resta

Impatto sulle rotte marittime e iniziative internazionali

Le operazioni militari nella regione hanno avuto effetti immediati sul traffico nello Stretto di Hormuz, dove molte navi hanno deviato le rotte o spento i transponder. Diverse compagnie hanno temporaneamente sospeso le traversate per timore di attacchi diretti. Per limitare le ricadute sul commercio, l’amministrazione statunitense ha messo a punto un piano di coperture assicurative fino a 20 miliardi di dollari volto a tutelare il flusso di petrolio e di GNL. I dati mostrano che lo stretto resta una via strategica per una quota significativa del petrolio e del GNL mondiale. La cooperazione multilaterale citata in precedenza appare necessaria anche per coordinare misure di sicurezza marittima e per ridurre i rischi economici e umanitari; si attendono decisioni delle società armatrici e possibili estensioni delle misure finanziarie internazionali.

Conseguenze economiche e logistiche

La riduzione del traffico di petroliere e cargo ha provocato un accumulo nei serbatoi di stoccaggio.

L’aumento della necessità di scorte militari o di polizze assicurative più costose innalza i costi di trasporto. Tale elemento introduce incertezza sui mercati energetici e può tradursi in variazioni dei prezzi per paesi importatori e consumatori. Si attendono decisioni delle società armatrici e possibili estensioni di misure finanziarie internazionali, che influiranno sulle tempistiche di normalizzazione delle forniture.

Vittime collaterali e preoccupazioni per i peacekeeper

Le ostilità non risparmiano gli operatori internazionali e aggravano la situazione umanitaria nelle aree interessate. UNIFIL ha registrato feriti all’interno di basi operative, segnalando che anche il personale protetto dalle norme internazionali subisce gravi rischi. I documenti delle Nazioni Unite definiscono gli attacchi contro i peacekeeper come una violazione del diritto umanitario internazionale e indicano che tali episodi possono configurare crimini di guerra. Questo quadro complica gli sforzi per stabilizzare le zone sensibili e ostacola l’accesso degli aiuti umanitari. I rapporti chiedono misure di protezione rafforzate e indagini per accertare responsabilità, elementi che influiranno sulle prossime mosse diplomatiche e operative.

Il dilemma delle risposte militari

A seguito delle misure di protezione rafforzate e delle indagini in corso, le reazioni militari rischiano di aggravare la situazione regionale. Le operazioni aeree mirate e i raid contro strutture di vertice amplificano la polarizzazione e possono innescare nuove ondate di rappresaglia, con conseguenze difficili da prevedere nel medio e lungo periodo.

La crisi mette in evidenza la fragilità di un equilibrio fondato su interdipendenze energetiche e su meccanismi collettivi di sicurezza. Per questa ragione l’Unione europea insiste sulla riaffermazione del diritto internazionale e del multilateralismo, inteso come sistema di cooperazione tra Stati volto a ridurre l’escalation. I prossimi sviluppi diplomatici e le scelte operative determineranno l’entità dei danni futuri e la capacità di ripristinare stabilità e canali negoziali.