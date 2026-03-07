Home > Attualità > Perché l'Ue insiste sul multilateralismo mentre la regione del Golfo vive un...

Perché l'Ue insiste sul multilateralismo mentre la regione del Golfo vive una crisi crescente

L'Unione europea sottolinea il valore del multilateralismo e del diritto internazionale in risposta a una serie di attacchi e rappresaglie che stanno mettendo a dura prova la sicurezza regionale e le rotte del petrolio.

La recente escalation nel Medio Oriente ha riportato al centro del dibattito pubblico il rispetto delle regole internazionali e le conseguenze sui flussi energetici globali. Il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, ha richiamato l’importanza di un ordine internazionale fondato sul diritto internazionale e sul multilateralismo, avvertendo che l’alternativa rischia di essere caos e violenza. La sequenza di attacchi e contrattacchi nella regione ha provocato danni a navi, infrastrutture e popolazioni civili, con effetti potenzialmente duraturi sui mercati energetici.

La posizione dell’Unione europea e l’accusa all’Iran

Antonio Costa ha indicato l’Iran come responsabile delle cause profonde dell’attuale crisi regionale, definendolo un fattore che ha alimentato le tensioni e gli scontri. Ha precisato tuttavia che la risposta non può passare per l’unilateralismo e che l’azione deve rispettare il diritto internazionale e il multilateralismo. Secondo il commissario, l’Unione europea continuerà a difendere un sistema internazionale basato su norme condivise, un approccio che coniuga principi morali e considerazioni pragmatiche di politica estera. La dichiarazione sottolinea inoltre la preoccupazione per la diffusione di rappresaglie condotte da attori iraniani o affiliati, ritenute capaci di compromettere la pace e la sicurezza collettive e di ostacolare ogni tentativo di dialogo multilaterale. La nota si inserisce nel contesto delle recenti escalation che hanno causato danni a infrastrutture, navi e popolazioni civili, con potenziali effetti duraturi sui mercati energetici e sulla stabilità regionale.

Perché il multilateralismo conta

Per questi motivi il richiamo al multilateralismo non è puramente retorico. In contesti ad alto rischio come il Golfo, solo iniziative coordinate tra Stati e organizzazioni internazionali possono assicurare garanzie di sicurezza e procedure condivise per le indagini. Tali approcci facilitano strumenti di de-escalation e misure concrete, dalla protezione delle rotte marittime a sanzioni mirate. Inoltre riducono il margine di errore nelle risposte militari, limitando conseguenze collaterali per i civili e per l’economia globale. La cooperazione multilaterale resta

Impatto sulle rotte marittime e iniziative internazionali

Le operazioni militari nella regione hanno avuto effetti immediati sul traffico nello Stretto di Hormuz, dove molte navi hanno deviato le rotte o spento i transponder. Diverse compagnie hanno temporaneamente sospeso le traversate per timore di attacchi diretti. Per limitare le ricadute sul commercio, l’amministrazione statunitense ha messo a punto un piano di coperture assicurative fino a 20 miliardi di dollari volto a tutelare il flusso di petrolio e di GNL. I dati mostrano che lo stretto resta una via strategica per una quota significativa del petrolio e del GNL mondiale. La cooperazione multilaterale citata in precedenza appare necessaria anche per coordinare misure di sicurezza marittima e per ridurre i rischi economici e umanitari; si attendono decisioni delle società armatrici e possibili estensioni delle misure finanziarie internazionali.

Conseguenze economiche e logistiche

La riduzione del traffico di petroliere e cargo ha provocato un accumulo nei serbatoi di stoccaggio.

L’aumento della necessità di scorte militari o di polizze assicurative più costose innalza i costi di trasporto. Tale elemento introduce incertezza sui mercati energetici e può tradursi in variazioni dei prezzi per paesi importatori e consumatori. Si attendono decisioni delle società armatrici e possibili estensioni di misure finanziarie internazionali, che influiranno sulle tempistiche di normalizzazione delle forniture.

Vittime collaterali e preoccupazioni per i peacekeeper

Le ostilità non risparmiano gli operatori internazionali e aggravano la situazione umanitaria nelle aree interessate. UNIFIL ha registrato feriti all’interno di basi operative, segnalando che anche il personale protetto dalle norme internazionali subisce gravi rischi. I documenti delle Nazioni Unite definiscono gli attacchi contro i peacekeeper come una violazione del diritto umanitario internazionale e indicano che tali episodi possono configurare crimini di guerra. Questo quadro complica gli sforzi per stabilizzare le zone sensibili e ostacola l’accesso degli aiuti umanitari. I rapporti chiedono misure di protezione rafforzate e indagini per accertare responsabilità, elementi che influiranno sulle prossime mosse diplomatiche e operative.

Il dilemma delle risposte militari

A seguito delle misure di protezione rafforzate e delle indagini in corso, le reazioni militari rischiano di aggravare la situazione regionale. Le operazioni aeree mirate e i raid contro strutture di vertice amplificano la polarizzazione e possono innescare nuove ondate di rappresaglia, con conseguenze difficili da prevedere nel medio e lungo periodo.

La crisi mette in evidenza la fragilità di un equilibrio fondato su interdipendenze energetiche e su meccanismi collettivi di sicurezza. Per questa ragione l’Unione europea insiste sulla riaffermazione del diritto internazionale e del multilateralismo, inteso come sistema di cooperazione tra Stati volto a ridurre l’escalation. I prossimi sviluppi diplomatici e le scelte operative determineranno l’entità dei danni futuri e la capacità di ripristinare stabilità e canali negoziali.