Da qualche giorno non si parla d’altro che del possibile flirt tra il tennista azzurro Matteo Berrettini e la cantante Sarah Toscano. E sui social spuntano nuovi indizi…

Perché tutti dicono che Berrettini è il nuovo fidanzato di Sarah Toscano? La verità

Non si fermano le voci che vogliono Matteo Berrettini come nuovo fidanzato di Sarah Toscano. Tutto è cominciato durante il Festival di Sanremo, dove la cantante era in gara con “Amarcord”. Nel corso di una intervista con InStyle Magazine, Sarah ha dichiarato il suo “amore” per Berrettini. Il tennista ha commentato l’intervista con un “è perché non mi conosce“, con tanto di replica immediata della cantante: “si può sempre rimediare“. Il botta e risposta ha subito accesso il gossip, e in tanti stanno già immaginando i due come la coppia dell’anno.

Sarah Toscano e Matteo Berrettini: nuovi indizi social

Dopo la vittoria di Berrettini contro Djokovic, è arrivato subito anche il commento di Sarah Toscano, tre emoji di fiamme sotto al post pubblicato dal tennista. Anche questo gesto ha fatto subito pensare che se tutto era nato quasi come un gioco, non è detto che in privato le cose non stiano evolvendo. Insomma, loro sembrano divertirsi, i fan pure e poi… se sono rose fioriranno!