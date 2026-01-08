CoopVoce lancia ufficialmente il 5G, ampliando così il proprio portafoglio con diverse nuove proposte più articolate. Passo in avanti davvero importante per l’operatore virtuale, ma ecco tutto quello che c’è da sapere sulle novità.

CoopVoce lancia ufficialmente il 5G

Oggi, 8 gennaio 2026, CoopVoce ha lanciato ufficialmente il servizio 5G, ampliando così il suo portafoglio con le nuove Evo Simple, Evo 30, Turbo 200 e Turbo 500 in 5G.

L’operatore virtuale che, ricordiamo non ha una rete propria, ma si appoggia alla rete 5G di Vodafone (ora Fastweb + Vodafone). Ma vediamo insieme quali sono le offerte:

Evo Simple : minuti illimitati di chiamate verso tutti, 1000 SMS verso tutti e 500 MB di traffico dati in 4G al costo di 3,90 euro al mese;

Evo 30: minuti illimitati di chiamate verso tutti, 1000 SMS verso tutti e 30 giga di traffico dati in 4G al costo di 4,90 euro al mese;

Turbo 200 : minuti illimitati di chiamate verso tutti, 1000 SMS verso tutti e 200 giga di traffico dati in 5G al costo di 7,90 euro al mese;

Turbo 400: minuti illimitati di chiamate verso tutti, 1000 SMS verso tutti e 400 giga di traffico dati in 5G al costo di 9,90 euro al mese.

Per tutte le offerte è possibile richiedere un nuovo numero o effettuare la portabilità da qualsiasi operatore, senza distinzioni, direttamente online tramite il sito web oppure nei punti vendita Coop.

Se si vuole mantenere il proprio numero con le nuove offerte Turbo, fino al 4 febbraio 2026 è prevista una promozione che permette di effettuare online il passaggio a CoopVoce gratuitamente, senza quindi alcun costo di attivazione o spese di spedizione a domicilio della SIM ( c’è solo da pagare il primo mese di offerta in anticipo, ovvero 7,90 euro o 9,90 euro). Lo stesse vale a livello simile per la portabilità effettuata tramite eSim priva di costi di attivazione. Per chi invece è già cliente, l’accesso al 5G è solo per chi ha già offerte specifiche, come la Turbo 200 o la Turbo 400. E’ comunque possibile fare richiesta gratuita di passaggio a una di queste offerte sempre fino al 4 febbraio.

CoopVoce, arriva il 5G: velocità di navigazione

Con i nuovo servizio 5G dell’operatore virtuale CoopVoce, si può navigare, con smartphone o tablet fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload. Ripetiamo che per poter usufruire del servizio serve aver attivato una delle offerte Turbo 5G, usare un dispositivo compatibile e trovarsi in un’area coperta dal servizio. In mancanza di ciò la navigazione avverrà in 4G.