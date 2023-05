La perimetrale di Scampia, chiusa dall’inizio di aprile 2023 per il furto di alcuni tratti di guardrail, è stata riaperta al traffico dopo più di un mese, ovvero giovedì 18 maggio.

Al nuovo guardrail sono state aggiunte delle ulteriori saldature

Completamente ripristinata la divisione tra le due carreggiate con un guardrail di acciaio a cui sono state aggiunte ulteriori saldature oltre alle normali bullonature, in modo da scoraggiare nuovi furti. Ai bordi laterali della perimetrale di Scampia sono stati messi, inoltre, due chilometri di new jersey, che pesano in totale 1.200 tonnellate e sono arrivati nei giorni che hanno preceduto la riapertura a bordo di 40 mezzi speciali.

La perimetrale di Scampia è stata riaperta giovedì 18 maggio

Il bel tempo di giovedì 18 maggio ha consentito il completamento degli interventi di ripristino della segnaletica orizzontale e di procedere, quindi, con la riapertura della perimetrale di Scampia. L’operazione è stata coordinata dall’assessore alle Infrastrutture e viabilità di Napoli, Edoardo Cosenza, mediante il Servizio strade, che risolverà le pesanti ripercussioni subite dal traffico durante le settimane di chiusura.

Leggi anche: Alluvione Emilia-Romagna, il parere del geologo Maurizio Castellari: “Mi sento di paragonare queste scene al Polesine del 1951”

Leggi anche: Schianto sull’autostrada A4: 10 chilometri di coda