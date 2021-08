Permafrost a rischio con i vasti incendi in Jacuzia (Siberia)

Roma, 5 ago. (askanews) – La Jacuzia, nella Siberia orientale, in Russia, ha un territorio vastissimo (più di 3 miloni di km2), la quasi totalità del quale è situato sul permafrost, ovvero un suolo perennemente ghiacciato. L’estate 2021 è stata la più secca degli ultimi 150 anni nella Repubblica russa nota come Sachà, trasformando la Jacuzia in una polveriera con incendi che hanno devastato 1,5 milioni di ettari nelle foreste della taiga.

Alexader Fyodorov, vice-direttore dell’Istituto Melnikov Permafrost:

“Ciò che la natura stessa ha mostrato, l’anno scorso, quest’anno, è un promemoria che non dovremmo riporre le nostre speranze nella natura. Ovviamente dobbiamo prepararci per questo e sapere”, ha spiegato in un’intervista a France Presse.

“Ci sono incendi, ma non colpiscono direttamente il permafrost. Ma creano le condizioni per questo effetto. Il massimo scioglimento dopo gli incendi, non quest’anno, ma accadrà l’anno prossimo, o il secondo o terzo anno”, ha aggiunto.

“L’area del permafrost in Jacuzia è la più ampia (al mondo). Sono tre milioni di chilometri quadrati. Questo è il centro del permafrost. Se il centro del permafrost si degrada, questo degrado inizierà prima di tutto in Jacuzia”, ha sottolineato.

L’Istituto Melnikov Permafrost, nei cui sotterranei sono conservati dei fossili, tra cui un cucciolo di mammut, si trova a Jakutsk, città portuale russa sul fiume Lena:

“A Jakutsk la temperatura media annuale è cresciuta di tre gradi. Era meno 10, ora è meno 7. È un cambiamento davvero grande. Un cambiamento simile è molto raro nel mondo. Ovvio che interessi il permafrost”.