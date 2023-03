Terribile tragedia a Lima, in Perù. Una casa è crollata in riva al fiume e il bilancio è di 2 morti, una donna di 35 anni e il figlio di 18 anni.

Perù, casa crolla sulle rive del fiume: 2 morti

Una terribile tragedia si è verificata a Lima, in Perù. Una casa è crollata improvvisamente in riva al fiume, causando due morti. Le ricerche sono iniziate subito e i corpi di una donna di 35 anni e del figlio di 18 anni sono stati trovati lungo le rive a valle. L’abitazione era danneggiata.

L’abitazione era danneggiata dalle piogge

L’abitazione in cui si trovavano la donna di 35 anni e il figlio di 18 anni era stata danneggiata dalle piogge torrenziali delle scorse settimane, che avevano provocato il deterioramento delle fondamenta. Per questo la casa è crollata all’improvviso in riva al fiume. Si trattava di una casa costruita sopra il fiume Rimac, a Lima, in Perù. Purtroppo in questo terribile incidente sono morte due persone.