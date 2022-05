Perugia, uomo trovato morto in casa con una ferita alla testa e una gamba rotta

L'uomo trovato morto in casa a Perugia potrebbe anche essere stato ucciso. Gli inquirenti dovranno indagare prendendo in considerazione più ipotesi.

A Città di Castello, in provincia di Perugia, le forze dell’ordine hanno trovato il corpo di uomo all’interno della sua abitazione. La vittima aveva una gamba rotta ed una ferita alla testa.

Perugia, uomo trovato molto nella sua abitazione

Il Pubblico Ministero (PM) e la polizia scientifica dovranno indagare per capire cosa sia successo ad un uomo di 41 anni che è stato trovato morto ai piedi del suo letto. La chiamata alle forze dell’ordine è stata fatta da un amico della vittima che da ore non riusciva a mettersi in contatto con lui ed ha dunque pensato al peggio. La sua intuizione purtroppo è stata giusta. Sul posto sono giunti polizia e vigili del fuoco, che hanno dovuto forzare la serratura per entrare.

Gli inquirenti dovranno indagare prendendo in considerazione più ipotesi

Una volta dentro, le forze dell’ordine, hanno scoperto che il 41enne era deceduto. Immediatamente, polizia e pompieri sono stati raggiunti dal 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Sulla scena del ritrovamento sono state scoperte macchie di sangue ovunque, mentre il corpo della vittima era ai piedi del letto. Oltre ad una grossa ferita alla testa, la vittima presentava anche una frattura alla gamba.

La notizia si apprende da Today, che ha anche riportato le intenzioni degli inquirenti di non voler escludere nessuna pista durante le indagini. Questa morte, al momento, è un vero e proprio giallo.