Sul piccolo schermo da oltre quarant’anni, Paolo Bonolis è senza ombra di dubbio uno dei conduttori più amati della televisione italiana. Il conduttore di casa Mediaset è tornato, seppure per una breve parentesi sulle reti Rai e l’occasione è stata la conduzione dell’inaugurazione di Pesaro 2024 – Capitale italiana della Cultura che è stata trasmessa su Rai 3: “Dopo tanto tempo torno in Rai”, è ciò che ha detto in un fuorionda.

Bonolis torna in Rai: il fuorionda alla cerimonia dell’inaugurazione

Paolo Bonolis è stato invitato dal primo cittadino di Pesaro, Matteo Ricci e durante la sua apparizione in video ha recitato alcune poesie di Giacomo Leopardi o ancora Gabriele D’Annunzio, senza dimenticare Giovanni Pascoli. Non è tuttavia nemmeno mancata “La canzone del sole”: “Mogol e Battisti li butti via?”, ha osservato a tale proposito. Non ultimo ha parlato con alcuni studenti spiegando l’importanza della tecnologia che dovrebbe essere una “strada” invece che una scorciatoia.

La carriera di Paolo Bonolis

La carriera di Paolo Bonolis è iniziata con la conduzione di due storici programmi per ragazzi come ad esempio “3,2,1…contatto!”, senza naturalmente dimenticare “Bim Bum Bam” dove lo abbiamo visto con Licia Colò, Manuela Blanchard e non ultimo il pupazzo Uan. Negli anni ’90 si è cimentato in altri programmi, tra cui vale la pena di ricordare “Tira e Molla”, “Non è la Rai”, “Beato Tra le donne” e i più recenti “Ciao Darwin” e il quiz preserale “Avanti un altro”. Nel 2005 e nel 2009 è stato anche conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo.