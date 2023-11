Paolo Bonolis: "Se amo una donna le do tutto"

Paolo Bonolis si è confessato a cuore aperto con Vanity Fair, e ha parlato della sua recente separazione da Sonia Bruganelli e del suo passato.

Paolo Bonolis: la confessione

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono separati pacificamente e oggi, pur non considerandosi più una coppia, i due continuano a cooperare per il bene della loro famiglia. A proposito della separazione, il conduttore ha detto a Vanity Fair: “Se amo una donna le dò tutto, figuriamoci se la privo della sua libertà di scegliere”.

A Vanity Fair Bonolis ha parlato anche dei problemi da lui affrontati quando era bambino e, in particolare, della sua terribile balbuzie. “Quando ero piccolo avevo seri problemi di balbuzie, alle elementari per interrogarmi dovevano farlo solo per scritto, perché sennò ci mettevo ore alla lavagna”, ha confessato, e ancora: “Sia mamma che papà mi prendevano per il c*lo, se andavo da papà a chiedere qualcosa mi diceva: ahò, scrivilo!”.

Oggi in tanti sono curiosi di saperne di più sulla vita privata del conduttore e si chiedono se, prima o poi, troverà un nuovo amore. Al momento lui e l’ex moglie Sonia Bruganelli sembrano intenzionati a restare single e sulla vicenda non è dato sapere di più.