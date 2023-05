Pescara, bambina cade dalla finestra della scuola: è in gravi condizioni

L'episodio è accaduto a Pescara: una bambina è caduta dalla finestra della scuola da lei frequentata. Intervenuti i sanitari del 118 che hanno stabilizzato l'alunna, trasportandola in seguito in ospedale.

Una bambina è caduta dalla finestra della scuola da lei frequentata. La giovanissima è stata soccorsa dai sanitari del 118 che hanno stabilizzato la minorenne, trasportandola in ospedale. Purtroppo, le sue condizioni risulterebbero essere gravi. Giunti sul luogo dell’incidente anche la polizia e i carabinieri. Come precisa Today, il drammatico episodio è accaduto martedì 9 maggio presso la scuola 11 Febbraio ’44 di via strada Colle pineta. Ancora da ricostruire la dinamica dei fatti.

Pescara, bambina cade dalla finestra della scuola: è in codice rosso

Una bambina è precipitata da una finestra della scuola 11 Febbraio ’44 nella periferia di Pescara. L’episodio è avvenuto poco dopo le 9:20. Precipitando al suolo, l’alunna è rimasta ferita e le sue condizioni sarebbero gravi. La giovanissima, soccorsa e stabilizzata dai sanitari del 118, è stata portata in codice rosso presso l’ospedale Santo Spirito di Pescara. Giunti sul posto anche gli agenti di polizia e i militari dell’Arma.

Indagini in corso

Al momento, sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti. Dal Messaggero si legge come la ragazzina sia caduta da quasi cinque metri di altezza, da una finestra del primo piano. Al momento gli inquirenti non escludono nulla e stanno prendendo in considerazione varie ipotesi: da uno sfortunato incidente a un possibile gesto volontario.