Il frontman dei Maneskin, Damiano David, ha postato su TikTok un video tutorial in cui prepara il pesto alla genovese utilizzando un plug anale e un grinder: l’esilarante provocazione ha fatto impazzire il web.

Pesto con plug anale e grinder, la provocazione di Damiano dei Maneskin

Dai palchi internazionali ai fornelli il passo è breve per il frontman dei Maneskin, Damiano David. Il cantante ha momentaneamente lasciato il microfono, scegliendo di improvvisarsi chef. Nel video pubblicato su TikTok, infatti, il giovane artista si è mostrato in divisa e cappello da cuoco con l’intento di realizzare il suo tutorial per preparare il pesto alla genovese.

Guardando il video, tuttavia, non sfuggono alcuni dettagli estremamente importati e soprattutto provocatori.

Il video tutorial

Nel tutorial sul pesto alla genovese, Damiano ha scelto di sostituire il mortaio con un grinder o tritatabacco con la sua effige mentre come pestello ha scelto di usare un butt plug ossia un sex toy che viene abitualmente impiegato per la stimolazione anale. È ricorrendo, quindi, a questi strumenti che ha tritato e mischiato tra loro aglio, pinoli e basilico, unendo successivamente a questi ingredienti parmigiano e un pizzico di sale. Il tutto imitando la gestualità del macellaio-influencer Salt Bae.

Dopo aver preparato il pesto dall’aspetto poco invitante, il cantante ha ammesso: “Ho mangiato di peggio”