Il bilancio della sparatoria a Philadelphia è tragico e non si conoscono le condizioni dei feriti. La violenza tra le strade degli USA non ha fine.

Nella notte tra il 4 e il 5 giugno 2022, si è consumata un’altra sparatoria negli Stati Uniti d’America, la città colpita questa volta è Philadelphia. Il bilancio è tragico e il numero delle vittime potrebbe aumentare.

La dinamica della sparatoria sembra essere addirittura paragonabile a quella di un attentato terroristico. Un uomo armato, mentre circolava nell’area della 3a strada e della South Street, ha aperto il fuoco contro dei passanti. Quasi sicuramente non vi era un movente che ha portato il killer a compiere tale gesto. Intanto la polizia di Philadelphia ha lanciato un’allerta tramite la propria pagina Twitter, invitando le persone ad evitare la zona colpita dalla sparatoria.

*Alert* Emergency personnel are responding to a shooting incident in the area of 3rd and South Streets. Several people have been injured. Please avoid the area.

