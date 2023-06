13enne morto annegato a Piacenza: si era tuffato per festeggiare la fine dell...

Si tuffa nel fiume per festeggiare la fine della scuola ma annega: inutili i tentativi di soccorso per il 13enne senegalese.

Tragedia a Piacenza, dove un ragazzo di 13 anni è morto nelle acque del Trebbia: il giovane si era tuffato per festeggiare la fine della scuola.

13enne morto annegato nel fiume Trebbia

È successo nel pomeriggio di ieri, giovedì 8 giugno, sulla sponda piacentina del fiume Trebbia: un ragazzo di 13 anni, di origine senegalese, è morto annegato. Il giovane si trovava con alcuni amici per trascorrere l’ultimo giorno di scuola; per rinfrescarsi si è tuffato dalla acqua, ma non è più riemerso.

Sul posto si sono precipitati i soccorritori: i vigili del fuoco di Piacenza, l’eliambulanza del 118, la Croce rossa di Piacenza e anche l’elicottero “Drago 151” con il nucleo sommozzatori giunto da Bologna. Una ricerca durata quasi un’ora, prima della drammatica scoperta: il corpo senza vita del 13enne è stato individuato dai pompieri e recuperato.

La ricostruzione della tragedia

Secondo una prima ricostruzione, il 13enne originario del Senegal, si sarebbe tuffato in acqua intorno alle ore 17:00. Gli amici che si trovavano con lui hanno subito capito la gravità della situazione, e hanno lanciato l’allarme e sul posto sono rapidamente intervenuti i soccorsi. Ma è stato tutto inutile.

Il ragazzino era arrivato a Piacenza lo scorso anno e frequentava le scuole medie.