Piacenza, compra un quadro all'asta: potrebbe essere di Monet

Un avvocato di Piacenza, Claudio Romagnoli, si è aggiudicato all’asta, per poche migliaia di euro, un quadro che in realtà potrebbe valere milioni. Si tratta di un’opera che sarebbe da attribuire a Claude Monet, celebre pittore francese rappresentante della corrente impressionistica. Le opere dell’artista vissuto tra il diciannovesimo e il ventesimo secolo del ‘900, hanno quotazioni straordinarie. A riportare la notizia è la testata piacentina La Libertà che ha parlato della storia dell’avvocato Romagnoli. Il professionista, appassionato di arte, ha acquistato una tela raffigurante il ritratto di una bambina, che sarebbe stata dipinta da Monet e che secondo il parere del critico Vladimir Cicognani, sarebbe autentico.

Piacenza, quadro acquistato all’asta: è di Monet?

Cicognani ha spiegato, nel corso di un’intervista alla Libertà: “Credo Sì, dire che è un Monet a mio avviso è esatto. Probabilmente è stato realizzato intorno al 1910, si tratta di un dipinto del valore di diversi milioni di euro”.

Cicognani: “Questo quadro porta la firma del maestro”

Cicognani ha aggiunto: “Non vi è traccia e tra l’altro non è un paesaggio, ovvero un soggetto in cui era solito cimentarsi Monet, ma questo dipinto porta la firma del maestro in basso a sinistra e comunque a me le firme interessano e non interessano: io ho studiato l’intera opera di questo pittore e questo dipinto lo riconosco come suo”.