Un dispositivo di sicurezza senza precedenti

In prossimità delle festività pasquali, Roma si prepara ad affrontare un afflusso straordinario di turisti e fedeli, implementando un piano di sicurezza imponente. Le autorità hanno messo in atto misure rigorose per garantire la sicurezza nei luoghi più sensibili della capitale, come il Vaticano e il Colosseo.

Questo dispositivo prevede l’impiego di tiratori scelti, bonifiche preventive, metal detector e zone di esclusione aerea, tutte misure destinate a prevenire qualsiasi potenziale minaccia.

Controlli e sorveglianza attiva

Oltre 10mila telecamere di sorveglianza sono state installate nelle aree più affollate della città, permettendo un monitoraggio costante e in tempo reale. I carabinieri, in particolare, hanno schierato 600 unità aggiuntive per garantire una presenza visibile e rassicurante. Questi agenti saranno distribuiti strategicamente nei punti nevralgici, come piazze, stazioni e aeroporti, per assicurare un controllo capillare e tempestivo.

Controlli speciali e prevenzione

Il Viminale ha predisposto controlli speciali a stazioni ferroviarie, aeroporti e caselli autostradali, dove verranno effettuate verifiche approfondite sui passeggeri e sui veicoli in transito. Queste misure sono state adottate in previsione dell’arrivo di milioni di visitatori, desiderosi di partecipare alle celebrazioni pasquali. La sinergia tra le forze dell’ordine e le autorità locali è fondamentale per garantire un’atmosfera di sicurezza e tranquillità durante queste festività.