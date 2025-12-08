Piano Migratorio in Albania: Analisi delle Sfide e dei Ritardi Attuali

Nell’ambito della gestione delle migrazioni, il piano migratorio che coinvolge l’Albania ha suscitato un acceso dibattito. Iniziato più di un anno fa sotto la guida della premier Giorgia Meloni, questo progetto si è scontrato con numerosi problemi, rendendo difficile il suo completamento.

Nonostante gli ingenti investimenti previsti, il numero di rimpatri effettivi è stato sorprendentemente basso, portando a interrogativi su efficacia e realizzabilità della strategia proposta.

I costi e le aspettative del piano

Il piano migratorio per i centri in Albania prevede un investimento di quasi un miliardo di euro nell’arco di cinque anni. Le aspettative iniziali erano molto alte, con previsioni di accoglienza per circa 36mila migranti all’anno. Tuttavia, i risultati finora ottenuti si sono rivelati ben al di sotto delle attese, con solo poche decine di rimpatri effettuati da aprile.

Strutture e risorse allocate

Nel sito di Gjader sono state realizzate tre strutture distinte: un centro per richiedenti asilo con 880 posti, un Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) da 144 e un penitenziario da 20 posti. Inoltre, è stato allestito un hotspot nel porto di Schengjin, dove i migranti dovrebbero essere accolti a bordo di una nave militare italiana. Tuttavia, i tentativi di trasferimento si sono rivelati infruttuosi a causa di problematiche legali.

Le sfide legali e politiche

Uno dei principali ostacoli al funzionamento del piano è rappresentato dalle decisioni giuridiche che hanno sospeso l’operatività delle strutture. I tribunali, sia a Roma che in sede europea, hanno espresso dubbi sulla sicurezza dei Paesi di origine di molti migranti, come l’Egitto e il Bangladesh. La Corte di Giustizia ha stabilito che un Paese terzo può essere considerato sicuro solo se rispetta determinati criteri di protezione.

Il ruolo del nuovo quadro normativo europeo

Il governo italiano si sta ora preparando a rilanciare il piano in base al nuovo quadro normativo europeo riguardante la migrazione, sperando di superare gli ostacoli giuridici. Il Consiglio dell’Unione Europea ha recentemente approvato misure che semplificano e accelerano le procedure di rimpatrio, consentendo ai Paesi membri di creare hub per migranti in Stati terzi. Tuttavia, il successo di questa iniziativa dipenderà dalla capacità di rispettare le normative europee e dalle decisioni dei magistrati.

Prospettive future

La situazione attuale pone interrogativi sul futuro del piano migratorio in Albania. Con il nuovo regolamento Ue che entrerà in vigore nel 2026, ci si chiede se questo sarà sufficiente per superare le limitazioni imposte dai giudici e se le strutture saranno finalmente in grado di funzionare come promesso. La premier Meloni ha insistito sulla necessità di attuare il piano, ma la realtà attuale suggerisce che la strada da percorrere è ancora lunga e complessa.