Il piano pandemico e le sue criticità

Il piano pandemico 2025-2029 elaborato dal governo italiano si trova al centro di un acceso dibattito. Presentato alla Conferenza delle Regioni, ha subito ricevuto un netto rifiuto dalla commissione Salute, che lo ha definito “ridondante” e privo di una chiara catena di comando.

Queste osservazioni hanno sollevato interrogativi sulla sua efficacia e sulla capacità del governo di gestire una futura emergenza sanitaria.

Le richieste delle Regioni

Le Regioni hanno espresso la necessità di un documento più sintetico e schematico, in grado di facilitare la consultazione e l’applicazione delle misure proposte. La commissione ha sottolineato che il piano attuale è eccessivamente discorsivo e non fornisce indicazioni chiare su come affrontare le emergenze. Inoltre, è stato evidenziato che il piano non offre un valore decisionale per le Regioni, rimandando a decisioni future senza affrontare questioni cruciali come la gestione della privacy.

Il dialogo tra governo e Regioni

In risposta alle critiche, il ministero della Salute ha aperto a un dialogo immediato con le Regioni, con l’obiettivo di rivedere il piano in base alle osservazioni ricevute. Maria Rosaria Campitiello, capo dipartimento prevenzione, ha dichiarato che il piano è frutto di un lungo processo di condivisione e che le richieste delle Regioni sono state in gran parte accolte. Tuttavia, la tensione rimane alta, e le Regioni chiedono un maggiore coinvolgimento nella stesura finale del documento.

Le misure previste dal piano

Il piano pandemico prevede l’impiego di vaccini, ma non come unico strumento per contrastare la diffusione dei contagi. Sono incluse misure come test, isolamento dei casi e tracciamento dei contatti. Inoltre, il piano ipotizza tre scenari, con il peggiore che prevede fino a 3 milioni di ricoveri e oltre 360mila persone in terapia intensiva. Le Regioni, pur criticando il piano, sembrano approvare alcune misure già adottate durante la gestione della pandemia da Covid-19.