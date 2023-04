Piazzapulita, Gad Lerner propone ai politici: "Basta apparizioni di cartapesta"

Nel corso della puntata di Piazzapulita andata in onda giovedì 27 aprile è intervenuto in qualità di ospite Bad Lerner. Quest’ultimo, nel corso della sua intervista con Corrado Formigli ha fatto una precisa richiesta alle forze politiche, poi ha dedicato una riflessione: “La sciatteria è uno dei più grandi problemi politici dell’Italia di oggi”.

Piazzapulita, la richiesta Gad Lerner ai politici: “La smettano con queste apparizioni di cartapesta”

Il giornalista, attraverso la sua proposta, ha portato all’attenzione alcuni eventi di queste ultime settimane: “La smettano con queste apparizioni di cartapesta: il consiglio dei Ministri il Primo maggio o a Cutro, anche la segreteria nazionale del Pd nel luogo in cui è stato ritrovato il corpo di Matteotti. Vadano a lavorare nei loro uffici”.

“Sciatteria uno dei più grandi problemi politici”

Non ultimo Lerner ha affrontato le criticità legate al PNRR e più nello specifico all’affidabilità della classe politica a livello internazionale: “Siamo degli osservati speciali da parte dei cittadini Italiani […] la sciatteria è il più grande caso politico agli occhi degli elettori che infatti in proporzioni preoccupanti smettono di votare […] si scivola nel qualunquismo […] si riflette anche all’estero: credo che per Giorgia Meloni sia più facile trattare con Sunak, un premier britannico di un Paese che è già uscito dall’Unione Europea che ottenere risultati rassicuranti per l’Italia nella riforma del Patto di Stabilità…”.